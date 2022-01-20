США можуть схвалити запит Туреччини на закупівлю винищувачів F-16 для посилення НАТО в Чорному морі, - ЗМІ
Для посилення присутності НАТО в Чорному та Егейському морі США можуть схвалити запит Туреччини на закупівлю винищувачів F-16 і комплектів модернізації
Про це повідомляє CNN Türk.
США можуть схвалити запит Туреччини на закупівлю 40 винищувачів Block 70 F-16 та 80 комплектів для модернізації Block 70. Рішення може бути прийнято для озброєння союзників НАТО на тлі зростаючої загрози на Чорному морі.
Зазначається, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його американський колега Джо Байден пообіцяв йому докласти всіх зусиль, щоб переконати сенат США продати F-16.
Сторони провели зустрічі як в Анкарі, так і у Вашингтоні.
- Нагадаємо, 14 грудня в акваторію Чорного моря увійшов французький фрегат "Овернь".
- 17 січня нідерландський військовий корабель HNLMS Rotterdam зайшов у Балтійське море.
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