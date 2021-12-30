У "Барселоні" остаточно визначились з майбутнім скандального футболіста за 125 млн євро

Про це повідомляє видання Diario Sport.



Дембеле та "Барселона" не можуть домовитися про новий контракт. Іспанський клуб має намір продати француза у січні, якщо про контракт так і не домовляться. Каталонці розглянуть будь-яку пропозицію, щоб заробити та поповнити бюджет клубу.

У цьому сезоні Усман Дембеле провів лише сім матчів, у яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює вінгера у 50 млн євро. Його контракт чинний до червня 2022 року.



24-річний француз переїхав у Іспанію у 2017 році з дортмундської "Борусії", за 125 млн євро. Але так і не зміг стати лідером "Барси" через травми та різноманітні скандали.



Дембеле виграв чемпіонат світу з футболу у 2018 році.

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