У "Барселоні" остаточно визначились з майбутнім скандального футболіста за 125 млн євро
Іспанська "Барселона" гарантовано продасть француза Усмана Дембеле в січні, якщо він не підпише новий контракт з клубом
Про це повідомляє видання Diario Sport.
Дембеле та "Барселона" не можуть домовитися про новий контракт. Іспанський клуб має намір продати француза у січні, якщо про контракт так і не домовляться. Каталонці розглянуть будь-яку пропозицію, щоб заробити та поповнити бюджет клубу.
У цьому сезоні Усман Дембеле провів лише сім матчів, у яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює вінгера у 50 млн євро. Його контракт чинний до червня 2022 року.
24-річний француз переїхав у Іспанію у 2017 році з дортмундської "Борусії", за 125 млн євро. Але так і не зміг стати лідером "Барси" через травми та різноманітні скандали.
Дембеле виграв чемпіонат світу з футболу у 2018 році.
- У 2019-му році Усман Дембеле розгнівав керівництво "Барселони", приховавши відпочинок у Сенегалі.
- Після цього "Барселона" повідомила, що за цю витівку Дембеле повинен заплатити кількасот тисяч доларів.
- 26 жовтня цього року повідомлялось, що керівництво "Барселони" розглядає можливість відсторонити від команди француза Усмана Дембеле.
- Нагадаємо, 6 листопада "Барселона" оголосила про призначення головним тренером Хаві.
- 3 грудня стало відомо, що іспанська "Барселона" може продати французького вінгера Усмана Дембеле.
- 22 грудня повідомлялось, що Дембеле вирішив продовжити контракт з "Барселоною".
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