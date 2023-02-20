У Болгарії знайшли ще одну вантажівку із нелегальними мігрантами після загибелі 18 людей

Про це місцевому каналу bTV розповіла окружний прокурор Наталія Ніколова.

Зазначається, що вантажівку було затримало біля міста Іхтіман, що в західній частині Болгарії. За словами Ніколової, всі 43 мігрантів попри тривале перебування в тісному просторі мікроавтобусу мали здоровий вигляд. Серед них – десять дітей, наймолодшому вісім років.

Прокурор також уточнила, що вантажівку зупинили після того, як водій не розрахувався за пальне на автозаправній станції. Його затримали.