У Болгарії знайшли ще одну вантажівку із нелегальними мігрантами після загибелі 18 людей
Поліція Болгарії після найбільш смертоносного інциденту за участю нелегальних мігрантів минулого тижня знайшла ще одну вантажівку, у якій були заховані 43 людей, серед них десятеро – діти
Про це місцевому каналу bTV розповіла окружний прокурор Наталія Ніколова.
Зазначається, що вантажівку було затримало біля міста Іхтіман, що в західній частині Болгарії. За словами Ніколової, всі 43 мігрантів попри тривале перебування в тісному просторі мікроавтобусу мали здоровий вигляд. Серед них – десять дітей, наймолодшому вісім років.
Прокурор також уточнила, що вантажівку зупинили після того, як водій не розрахувався за пальне на автозаправній станції. Його затримали.
- 17 лютого щонайменше 18 людей були знайдені у Болгарії мертвими в покинутій вантажівці, яка нелегально перевозила мігрантів.
- 19 лютого правоохоронці Болгарії затримали сімох людей у зв'язку з виявленням 18 померлих мігрантів з Афганістану в покинутій вантажівці.
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