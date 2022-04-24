У Чорноморській операційній зоні залишаються близько 20 російських кораблів із субмаринами, – ПК "Південь"

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

Зазначають, що в Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання становить близько 20 одиниць, серед яких є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр". Вони продовжують нести загрозу ракетних атак майже по всій території нашої країни.

"Противник в Чорному морі також продовжує блокувати судноплавство, проводить повітряну розвідку і вивчає надводну обстановку", – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 23 квітня близько о 14:35 у Київському районі Одеси внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок з подальшим загоранням.

Унаслідок ракетного удару по Одесі загинуло восьмеро людей, серед них - тримісячна дитина.

Крім цього, вечері того ж дня на Одещині воїни підрозділу Повітряних Сил ЗСУ збили дві російські крилаті ракети.