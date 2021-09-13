У ДБР заявили про відео, що свідчить нібито про імітацію Леросом підпалу свого автомобіля

Про це повідомляє пресцентр ДБР.

“13 вересня на одному із Telegram-каналів опубліковано відео під назвою «Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса». На відео зафіксовано особу, що зовні схожа на Лероса, яка за грошову винагороду підшукує співучасників для вчинення кримінального злочину, а саме – імітації нападу на себе особисто задля створення ілюзії погроз”, - йдеться у повідомленні.

Також на відео людина обговорює зі співрозмовником план використання даної ситуації, як інформаційного приводу для подальших публічних виступів.

У ДБР пояснили, що за таких обставин дії вказаної особи можуть бути кваліфіковані за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) та ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) про що ДБР проінформував Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, що 28 серпня Лерос заявив про ймовірний підпал свого автомобіля. Інцидент він пов’язав зі своєю політичною діяльністю.