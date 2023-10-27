У Defense Express пояснили, чому РФ припинила використання далекобійної авіації та застосування ракет Х-101 для атак по Україні
Валерій Рябих, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, зауважив, що постійне застосування противником дальніх бомбардувальників все більше і більше вимотує ресурс російської далекобійної авіації, яка є складовою ядерної тріади РФ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Слід зазначити, що окупанти припинили використання своєї далекобійної авіації та застосування ракет Х-101, це відмічається і британською розвідкою. Як раз AS-23a KODIAK є натівським позначенням ракет Х-101, Х-102. Цих дошкульних ракет у РФ не так і багато. На кінець серпня у розвідці зазначили, що таких ракет було у запасах країни-агресорки близько сотні. До того ж в українській розвідці відзначали, що промисловість РФ здатна виготовляти приблизно 40 подібних ракет на місяць", - зазначив військовий експерт.
За його словами, наприкінці жовтня може бути цифра, накопичених противником таких ракет, близько 180.
"Крім того, дальні бомбардувальники не використовуються зараз ворогом через те, що кожне застосування цих літаків зменшує їхній ресурс. А нових у РФ не виготовляють. Хоча росіяни й стверджують, що вони планують введення у стрій нових модернізованих літаків. Однак це все виготовляється з тих комплектів, які залишилися ще у спадок від Радянського Союзу. І на тлі нещодавніх навчань, які проходили з брязканням ядерної зброї, зауважу, що дальні бомбардувальники у першу чергу є складовою ядерної тріади. Відповідно, постійне їх застосування, а ще й з дальніх аеродромів, все більше і більше вимотує ресурс далекобійної авіації", - пояснив Валерій Рябих.
Рябих додав, що в Україні готуються до ситуації, що противник, накопичивши ракети і "шахеди", може завдавати комбіновані атаки по нашій території.
Також читайте: Крилаті ракети Х-101: як з ними бореться ЗСУ, їх характеристики, ціна, застосування
- Раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що російський оборонно-промисловий комплекс все частіше стикається з дефіцитом комплектуючих для високоточного озброєння і для військової техніки
- Також у The New York Times, посилаючись на власні джерела, писали, що Росія змогла обійти санкції на експорт ключових компонентів для зброї і тепер виробляє більше ракет, ніж до повномасштабного вторгнення
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе