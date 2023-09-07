Крилаті ракети Х-101: як з ними бореться ЗСУ, їх характеристики, ціна, застосування

Еспресо розповідає про технічні характеристики ракети, скільки Х-101 ще залишилося в рашистів і як Україні боротися з цією загрозою.

Коротко про те, що ви дізнаєтеся:

Що таке ракета Х-101 і які її особливості

Її тактико-технічні характеристики

Як працює Х-101

Як ЗСУ збивають ці ракети

Скільки в Росії ракет Х-101 і чи можна зупинити їхнє виготовлення

Що таке ракета Х-101 і які її особливості

Х-101 (читається як "Ха-сто один") – це стратегічна крилата ракета класу "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Її розробило російське конструкторську бюро "Радуга" в 1995-2013 р.р. На озброєння ракету прийняли 10 років тому, а випробовували її в Сирії – здебільшого для атак проти цивільного населення. Існує також варіант цієї ракети з ядерною боєголовкою (Х-102).

Двигун розташований усередині ракети. Використовує комбіновану систему наведення. Спочатку це інерційна система з оптико-електронною корекцією, а на кінцевій ділянці працює головка самонаведення. На відміну від ракет попереднього покоління, є можливість зміни цілі в процесі польоту.

Х-101 – ракети повітряного базування. Запускають їх із бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160, що можуть перевозити по 8-12 ракет кожен. Дальність польоту – понад 5,5 тис. км, що дозволяє запускати Х-101 з акваторії Каспійського моря.

За офіційними результатами випробувань, Х-101 має кругове імовірне відхилення (КІВ) 7 метрів на дальності 5500 км. Теоретично ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 метрів. Втім, "високоточність" російських ракет фігурує передусім у російській пропаганді. Результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність, бо електронна компонентна база не відповідає заявленій. Експерти ГУР МО показали, що нові ракети оснащені електронікою, розробленою ще в 1960-х роках.

"Проведений українськими експертами аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101 засвідчив, що “сучасні” блоки наведення розроблені у 1960-1970 рр. та випускалися "Воронезьким заводом радіодеталей", "Мінським заводом "Інтеграл" та іншими підприємствами СРСР" – йшлося в повідомленні розвідки.

Щодо ціни ракет, то оцінки дуже різняться. Видання Forbes Ukraine, намагаючись підрахувати скільки обходяться рашистам обстріли України, оцінив одну ракету Х-101 у 13 млн доларів. Однак, за оцінками Defense Express, це озброєння обходиться РФ вдесятеро дешевше – 1,2 млн доларів за ракету.

Тактико-технічні характеристики

Довжина – 7,45 м,

Діаметр – 0,74 м,

Розмах крила – 3 м,

Вага – до 2400 кг,

Маса бойової частини – 400 кг,

Маса палива – 1250 кг,

Максимальна швидкість – 900 км/год,

Крейсерська швидкість – 720 км/год,

Дальність польоту – до 5500 км,

Навігація: на основі системи ГЛОНАСС.

Як працює Х-101

Інерційна система наведення, яка є базовою для ракети Х-101, полягає в тому, що ракета знає свої точні координати під час пуску, а далі обраховує своє положення виходячи з обрахунків швидкості, часу, курсу та інших параметрів. У матеріалі Defense Express таку систему називають доволі низькоточною через похибки, які набігають за час її роботи і навіть із застосуванням найсучасніших технологій складають близько 3 метрів за хвилину польоту. Тобто для ракети, яка знаходиться у повітрі три години похибка складає понад пів кілометра.

Крилата ракета використовує також супутникову навігацію, але через засоби радіоелектронної боротьби, що глушать сигнали, механізм не є абсолютно надійним.

"Щобільше, крилаті ракети свого часу взагалі літали без неї завдяки ще одній системі навігації - TERCOM. Суть TERCOM полягає у тому, що ракета радіовисотоміром сканує під собою поверхню, отримуючи дані щодо рельєфу. Ці дані порівнюються з еталонною моделлю, яка закладена у пам'ять ракети та має прив'язку до координат. Простою мовою ракета "знає", що у певний час має знаходитись у районі з певним характерним рельєфом. Здійснивши порівняння поверхні з еталонною системою наведення може обновити поточні координати та оновити дані для інерціальної системи та "обнулити" похибку", – пояснюють військові аналітики.

Однак TERCOM добре працює при характерному, впізнаваному рельєфі з перепадом висот. На рівнинних ділянках його ефективність невисока. Тому була розроблена система DSMAC, яка використовує вже порівняння знімків ділянок з характерними об'єктами (наприклад, водойми, розв'язки доріг). Для того, щоб ця система працювала успішно, потрібні якісні зображення – як еталонне, так і зроблене ракетою під час польоту. Але вночі DSMAC фактично не працює, а отже і Х-101, оснащені цією системою вночі малоефективні.

Як ЗСУ збивають ракети Х-101

Попри те, що ракети Х-101 вночі мають значно нижчу точність, загарбники здебільшого проводять обстріли саме в цей час доби. Ймовірно, рашисти просто не мають актуальних знімків українських територій. Або причиною є те, що вдень ЗСУ ефективно знищують крилаті ракети переносними зенітно-ракетними комплексами. А для того щоби влучити в Х-101 з ПЗРК, воїнам потрібно цю ракету побачити.

Втім збивають крилаті ракети й в сутінках. Так 30 серпня командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв поділися ефектним відео знищення Х-101 із ПЗРК Stinger.

Були зафіксовані випадки, коли Х-101 збивали навіть зі стрілецької зброї. У грудні мобільна вогнева група гвардійців вразила ракету, що йшла на низькій висоті, із великокаліберних кулеметів і обстрілом з автоматів.

Ще успішніше із російськими ракетами бореться протиповітряна оборона. Щоб обійти українську ППО, агресори спробували модернізувати Х-101. Приблизно з кінця листопада 2022 року Сили оборони України помічали в уламках ракет пристрої Л-504 для відстрілу радіолокаційних пасток. Згодом на ракети Х-101 почали встановлювати теплові пастки, щоб відвертати ракети від переносних ЗРК на етапі польоту.

Попри це, українська ППО успішно працює проти крилатих ракет. Так ще минулого літа при обстрілах мети досягала лише одна з восьми Х-101. Під час масового обстрілу 15 листопада 2022-го Росія випустила майже сотню ракет (здебільшого Х-101) по українських об'єктах інфраструктури. Тоді з 90 ракет було перехоплено понад 70. По Києву було збито 18 ракет з 21 запущеної.

Фото: defence-ua

Ще легше працювати українській ППО стало після отримання західних систем протиповітряної оборони. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у квітні 2023 року назвав Х-101 нескладною ціллю для комплексу Patriot. Скажімо, 9 травня було збито 23 з 25 ракет, а 13 червня – ППО знищила всі 13. 28 квітня 2023 року ефективність протиповітряної оборони також була високою – захисники збили 21 із 23 ракет. Однак в Умані Черкаської області ракета влучила в багатоповерхівку: загинуло 23 людини, серед них 5 дітей. У Дніпрі загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка.

Скільки в Росії ракет Х-101 і чи можна зупинити їхнє виготовлення

Російська пропаганда переконує, що Х-101 виконана на новій технологічній основі та має виключно російське комплектування. Однак це твердження було неодноразово спростоване різними джерелами.

Видання The New York Times повідомляло, що майже все сучасне російське військове обладнання, яке вони досліджували, як-от радіостанції з шифруванням і лазерні далекоміри, було виготовлено із західних напівпровідників. РФ продовжує виготовляти ракети, попри санкції, що були покликані зупинити це виробництво.

"Те, що Росія продовжує виробляти передові керовані ракети, такі як Х-101, свідчить про те, що вона знайшла способи придбати напівпровідники та інші матеріали, попри санкції, або що вона мала значні запаси компонентів до початку війни", – йдеться в матеріалі.

Головний редактор Defense Express Олег Катков зазначив, що Росія використовує для виробництва ракет Х-101 американські компоненти, які закуповує на цивільному ринку. Він вважає, що важливо дослідити ланцюг отримання у РФ цих компонентів, аби ускладнити подальше виробництво крилатих ракет. У серпні 2023 року керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що в ракетах Х-101, виготовлених цьогоріч, виявили близько 30 іноземних мікросхем.

"Інформація збирається, ми працюємо з нашими партнерами, регулярно комунікуємо з ними. Уряди наших партнерів також працюють з виробниками та постачальниками мікросхем", – сказав Єрмак.

За 2022 рік Росія змогла виготовити понад 240 ракет Х-101. На початку 2023 року представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький говорив про виробництво росіянами 30-ти крилатих ракет Х-101 щомісяця, а в травні Defense Express писав уже про темп виробництва в 35 ракет/місяць.

Те, що Росія використовує для обстрілів свіжо виготовлені крилаті ракети, має для України як позитивний, так і негативний аспект, відзначають військові аналітики. Позитив полягає в тому, що в Росії вичерпався заготований перед війною запас ракет. Як зазначали в Повітряних силах ЗСУ, рашисти "використали стратегічний запас високоточних ракет на трансформаторні будки", тому тепер Х-101 для обстрілів йдуть у бій фактично із заводських конвеєрів. Погані для українців новини полягають у тому, що, попри всі санкції, Росія досі зберегла можливість виготовляти крилаті ракети.