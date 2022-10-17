Про це повідомила пресофіцер поліції Донеччини Олександра Гаврилко на брифінгу для Media Center Ukraine.

Гаврилко розповіла, що в місті є як великі масові поховання, так і поодинокі, в городах та дворах. Наразі ексгумовано 35 військових, ексгумація цивільних досі триває, нині відомо про 152 жертви.

"34 військові ЗСУ були ексгумовані на масовому захороненні в Лимані. За останню добу ми ексгумували тіло ще одного військовослужбовця, але це була окрема могила на території міста. Що стосується цивільних, наразі у нас 152 людини ексгумовано - це і на місцях масового захоронення, і в поодиноких могилах. Але ця цифра зростає, навіть зараз, поки ми з вами говоримо, кількість ексгумованих збільшується", - заявила Олександра Гаврилко.

Вона відзначила, що травми померлих отримані здебільшого внаслідок обстрілів та вибухів, проте є і тіла з ознаками насильницької смерті, експертиза триває.

17 жовтня у Лимані виявили ще 7 цивільних, вбитих під час окупації.

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