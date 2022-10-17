У деокупованому Лимані ексгумовано 35 військових і 152 цивільних: на багатьох тілах - ознаки насильницької смерті
Станом на 17 жовтня в деокупованому Лимані знайдено 43 поховання, було ексгумовано 35 військових та 152 цивільних, роботи досі тривають
Про це повідомила пресофіцер поліції Донеччини Олександра Гаврилко на брифінгу для Media Center Ukraine.
Гаврилко розповіла, що в місті є як великі масові поховання, так і поодинокі, в городах та дворах. Наразі ексгумовано 35 військових, ексгумація цивільних досі триває, нині відомо про 152 жертви.
"34 військові ЗСУ були ексгумовані на масовому захороненні в Лимані. За останню добу ми ексгумували тіло ще одного військовослужбовця, але це була окрема могила на території міста. Що стосується цивільних, наразі у нас 152 людини ексгумовано - це і на місцях масового захоронення, і в поодиноких могилах. Але ця цифра зростає, навіть зараз, поки ми з вами говоримо, кількість ексгумованих збільшується", - заявила Олександра Гаврилко.
Вона відзначила, що травми померлих отримані здебільшого внаслідок обстрілів та вибухів, проте є і тіла з ознаками насильницької смерті, експертиза триває.
- 17 жовтня у Лимані виявили ще 7 цивільних, вбитих під час окупації.
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