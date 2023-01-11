Про це повідомляє Укренерго.

У компанії відзначають значний дефіцит в енергосистемі України через низькі температури на сході і в центрі, внаслідок чого було запроваджено цілодобові ліміти на споживання.

"Уже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення", - повідомили в Укренего.

Там зазначили, що в окремих областях унаслідок поривчастого вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, нині енергетики лагодять систему.

"У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій", - нагадали в Укренерго.

10 січня в ДТЕК пояснили, що в Києві та області почастішали відключення електроенергії, в першу чергу через те, що надворі низька температура й люди вмикають обігрівачі для обігріву житла.

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