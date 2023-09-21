У Франції вперше подали позов на ТікТок за доведення до самогубства
Батьки 15-тирічної Марі, яка наклала на себе руки у 2021 році в Кассі, звинувачують китайську соціальну мережу у смерті своєї доньки. Це перша подібна справа у Франції.
Про це повідомляє TF1.
У скарзі, поданій до суду, йдеться про "підбурювання та пропаганду або рекламу засобів вчинення самогубства". Зокрема, ТікТок звинувачено у відсутності цензури контенту та використанні алгоритму, який пропонує відео користувачам.
Підліток транслювала відео, в яких згадувала про самогубство, і отримувала відповідний контент. "Але ці відео не піддавалися цензурі з боку платформи, вони транслювалися на широку аудиторію, а отже, ТікТок був винен у поширенні цього контенту", - стверджує мама загиблої.
Кримінальний кодекс Франції забороняє "пропаганду або рекламу засобів самогубства", однак, за словами фахівців, у Франції віртуальні платформи мають статус хостів, а отже, не несуть відповідальності за коментарі та дії, вчинені внаслідок перегляду контенту.
Водночас з минулого місяця на європейському рівні набув чинності Закон про цифрові послуги, який зобов'язує найбільші платформи пропонувати систему рекомендацій контенту, що не базується на подібному алгоритмі. Тобто платформи не повинні просувати лише ті відео, які ґрунтуються на звичках користувача.
На сьогодні в Європейському Союзі не існує жодного судового рішення у подібних справах. Однак є прецедент у Великій Британії. Там у справі 14-річної школярки, яка вчинила самогубство в 2017 році, алгоритми Instagram і Pinterest були визнані частково винними. Натомість у США Верховний суд США, відповідаючи на питання про роль алгоритму Twitter, постановив, що платформа не несе відповідальності.
- У березні у Франції чиновникам заборонили користуватися TikTok і Netflix на робочих смартфонах.
- Раніше дві найбільші керівні інституції Євросоюзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.
- У Канаді заборонили держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.
- Міністерство оборони Данії заборонило своїм працівникам користуватися китайським застосунком TikTok через посилення заходів із кібербезпеки.
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