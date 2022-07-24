Про це повідомляє Bloomberg.

Як йдеться у повідомленні, уряд Франції планує вимикати світлову рекламу вночі, щоб зекономити електроенергію на фоні зростання цін і війни в Україні.

"Французький уряд закликає до економії енергії в умовах зростання цін і війни... Ця економія включатиме заборону світлової реклами вночі, за винятком вокзалів і аеропортів, а також заборону магазинам тримати двері відкритими, коли ввімкнений кондиціонер або опалення. Це дозволить підприємствам скоротити свої рахунки за електроенергію на 20%", - пише Bloomberg з посиланням на слова міністерки енергетики Франції Аньєс Паньє-Рунашер.

За інформацією Bloomberg, уряд Франції розгляне додаткову субсидію на паливо на фоні зростання цін на заправках.

"У середньостроковій перспективі ми повинні підтримати французів у їхньому енергетичному переході, але в короткостроковій – мусимо адаптуватися до реальності", - додала міністерка.

Також видання повідомляє, що президент Франції Емманюель Макрон закликав компанії, громадян і місцеві адміністрації розробити плани на випадок непередбачуваних обставин протягом літа, щоб уникнути важкої зими, оскільки Європа бореться з найгіршою кризою енергопостачання за останні десятиліття й планує скоротити споживання газу на 15% протягом наступних 8 місяців.

"У неділю міністерка підтвердила плани про скорочення споживання енергії на 40% до 2050 року та на 10% до 2024 року завдяки економії, енергоефективності, відновлюваним джерелам енергії та ядерній енергетеці. Хоча Франція порівняно з сусідніми країнами менше залежить від російського газу, однак їй заважають проблеми на атомних електростанціях, які забезпечують понад половину енергії країни", - пише Bloomberg.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вважає Росію небезпечним постачальником газу.

У міністерстві закордонних справ Франції кажуть, що російська військова агресія проти України негативно впливає на світову економіку.

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