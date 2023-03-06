Про це повідомляють російські ЗМІ.

У федеральній служба безпеки РФ стверджують, що запобігла замаху на голову ради директорів групи компаній "Царьград" Костянтина Малофєєву, автомобіль якого нібито мав намір підірвати Денис Капустін - засновник "Російського добровольчого корпусу", який у РФ називають підконтрольним Службі безпеки України.

"Терористичний акт планувалося здійснити шляхом підриву саморобного вибухового пристрою, прикріпленого під автомобіль Малофєєва", - заявили у ФСБ.

Капустіна також назвали організатором та безпосереднім учасником нападу 2 березня 2023 року членів РДК на села у Брянській області та звинуватили у підготовці диверсії на об'єкті нафтогазового комплексу у Волгоградській області.