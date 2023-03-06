У ФСБ заявили, що запобігли замаху на російського мільярдера, який нібито координувала СБУ
ФСБ заявила, що запобігла замаху на мільярдера Костянтина Малофеєва, який нібито планував засновник "Російського добровольчого корпусу" Денис Капустін, якого в РФ називають підконтрольним СБУ
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У федеральній служба безпеки РФ стверджують, що запобігла замаху на голову ради директорів групи компаній "Царьград" Костянтина Малофєєву, автомобіль якого нібито мав намір підірвати Денис Капустін - засновник "Російського добровольчого корпусу", який у РФ називають підконтрольним Службі безпеки України.
"Терористичний акт планувалося здійснити шляхом підриву саморобного вибухового пристрою, прикріпленого під автомобіль Малофєєва", - заявили у ФСБ.
Капустіна також назвали організатором та безпосереднім учасником нападу 2 березня 2023 року членів РДК на села у Брянській області та звинуватили у підготовці диверсії на об'єкті нафтогазового комплексу у Волгоградській області.
- 2 березня Оперативне командування "Північ" попередило про можливі провокації РФ, які націлені на дискредитацію ЗСУ.
- Тоді ж в соціальних мережах та російських медіа почали з'являтися повідомлення про "проникнення українських диверсантів у два села Брянської області РФ", що межує з Чернігівщиною. Пропагандисти поширювали тези про "перестрілки та взяття заручників", але їхні заяви суперечили одна одній та твердженням самої місцевої влади РФ.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про непричетність України до цих подій та порадив російському керівництву боятись своїх партизанів.
- Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що повідомлення щодо "українських ДРГ" у Брянській області свідчать про внутрішнє протистояння між громадянами Росії.
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