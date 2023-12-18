У грудні РФ втратила на Лимано-Куп'янському напрямку вже понад 7 тис. військових, - ЗСУ

Про це повідомив начальник служби зав’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

"У період 1 по 16 грудня в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ворог зазнав втрат у кількості 7797 військовослужбовців", - сказав він.

За його словами, тенденція російських втрат йде до збільшення.

"За весь листопад кількість російських втрат була майже 11 тисяч військових. На середину грудня вже бачимо більше як 7 тисяч", - додав Фітьо, зазначивши, що до кінця грудня втрати Росії можуть становити 15 тис. солдатів.