У грудні РФ втратила на Лимано-Куп'янському напрямку вже понад 7 тис. військових, - ЗСУ
У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" з 1 по 16 грудня Росія втратила понад 7 тис. військових, а тенденція російських втрат йде до збільшення
Про це повідомив начальник служби зав’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.
"У період 1 по 16 грудня в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ворог зазнав втрат у кількості 7797 військовослужбовців", - сказав він.
За його словами, тенденція російських втрат йде до збільшення.
"За весь листопад кількість російських втрат була майже 11 тисяч військових. На середину грудня вже бачимо більше як 7 тисяч", - додав Фітьо, зазначивши, що до кінця грудня втрати Росії можуть становити 15 тис. солдатів.
- Військовослужбовці російських підрозділів "Шторм-Z" отримують мінімальну медичну допомогу в разі поранень або взагалі її не отримують. Втім РФ планує повернути солдатів на фронт навіть після ампутацій кінцівок.
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