Про це він розповів в етері Еспресо.



"У Каспійській флотилії РФ є три кораблі класу "Буян-М", які мають крилаті ракети "Калібр". Вони можуть досягати цілі у радіусі півтори тисячі кілометрів. До речі, ці кораблі завдали перші удари по Сирії у 2015 році, також удари завдавалися по Україні і ракети летіли через територію Російської Федерації", - прокоментував капітан 1-го рангу запасу ЗСУ.



Андрій Риженко пояснив, що запуски "калібрів" серйозно відрізняють Каспійське море від Середземного, тому що з Середземномор'я росіяни не можуть по нас стріляти, бо їхні ракети ніколи не полетять над територією Туреччини або Греції.



"З джерел від міністерства оборони України мені відомо, що таких ракет у Каспійській флотилії залишилося близько 35% від загальної початкової чисельності, тобто майже сто одиниць. На жаль, це ще дозволяє їм проводити подібні атаки по нашій території. Але є гарна новина, що наше ППО досить ефективно збиває ці "калібри". Я думаю, якщо наші дрони декілька разів допливуть до Севастополя, то Каспійська флотилія росіянами вже не допоможе", - зауважив Риженко.

Нагадаємо, раніше по Дніпру із Каспійського моря російський літак випускав ракети по $13 млн

Також ракета з акваторії Каспійського моря влучила по військовій частині на Львівщині

11 листопада оперативне командування "Південь" повідомляло, що російський агресор тримає у Чорному морі напоготові 16 крилатих ракет "Калібр"