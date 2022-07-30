У Києві обстріляний російськими ракетами ТРЦ Retroville відновив роботу

Про це повідомляє ТРЦ Retroville у Facebook.

Зазначається, що для відвідувачів запрацювали понад 50 магазинів та закладів. Серед них магазини одягу та білизни, косметики, ювелірних прикрас, кафе та ресторани тощо.

Також відновив роботу кінотеатр Multiplex. Він працюватиме щодня:

З 12:00 до 22:00 у будні.

З 10:00 до 22:00 у вихідні.

Нагадаємо, 21 березня окупанти здійснили авіаудар по Подільському району. Унаслідок бомбардувань горів ТЦ Retroville, пошкоджено будинки, школи і дитсадки, 8 людей загинули

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