У Китаї поліція не дозволяє виходити людям на антиковідні протести, - китаєзнавець Коваль
Олесь Коваль, китаєзнавець, зазначив, що протести у Китаї не носять чіткої політичної спрямованості, хоча лунали й антиурядові гасла, але загалом це були антиковідні акції
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У Китаї насправді відбувалися протести, бо на вихідних днях, 26-27 листопада, вони вже завершилися. Залишилися мінімальні протестні акції, тому що поліція не дозволяє людям виходити на вулиці. А з понеділка, 28 листопада, були поодинокі протести людей з папірцями, яких теж заганяли назад до карантину по домівках", - прокоментував експерт.
Олесь Коваль вважає, що ці протести не носять чіткої політичної спрямованості, хоча лунали й антиурядові гасла, але загалом це були антиковідні акції.
"У великих містах, у південній провінції Гуандун, там влада неочікувано зняла ковідні обмеження і сказала, що навіть тепер можна не робити обов'язкові тести кожного дня. Тобто влада різних регіонів, де відбулися антиковідні протести, реагує по-різному і навіть десь послаблює карантинні обмеження", - розповів Коваль.
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