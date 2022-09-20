У колоніях Ростовської області почали "голосування" щодо приєднання окупованих територій України, - російські журналісти
У колоніях Ростовської області вже розпочалося голосування ув'язнених за приєднання чотирьох окупованих областей до Росії
Про проведення "референдумів" на зоні повідомили два джерела "Можем обяснить" у виправній системі.
Адміністрація колоній насамперед відправила голосувати тих, хто має паспорти України, розповіли в одній із колоній. В іншій додали, що на голосування планується відправити загалом усіх поспіль.
Друзі одного із ув'язнених колонії Ростова-на-Дону переслали "МО" таке голосове повідомлення, передане на волю: "У нас зараз пацанів, які з України, смикнули, щоб вони голосували за вступ до Росії. Тож ви розумієте чим пахне".
Про аналогічну рознарядку повідомив і один із ув'язнених колонії у Новочеркаську.
Співрозмовники "МО" у Держдумі розповіли, що 27-28 вересня у Колонній залі Держдуми працюватиме інформаційний центр, який повідомляє про хід "референдуму". Там же організовують дискусійні майданчики та включення з "республік" з інформацією про перебіг плебісциту.
"Все буде як повноцінна "Ніч виборів" лише "День референдумів", — повідомив співрозмовник у парламенті.
- Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, окупаційна влада Херсонщини, Запоріжжя й терористичних "ЛНР" та "ДНР" ухвалила рішення провести "референдуми про входження до складу РФ"
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