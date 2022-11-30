У Литві випустили монету, присвячену українській боротьбі за волю

Про це йдеться на сторінці Банку Литви.

Колекційна монета - номіналом 10 євро. Значну частину коштів, отриманих від продажу монет монет, скерують на допомогу Україні.

Допомога кожної людини, яка купує монету, становить 70 євро, загальна вартість монети – 96,80 євро. Кошти будуть перераховані на рахунок, відкритий Національним банком України для збору гуманітарної допомоги.

Монету стилізовано під вишиванку. На ній зображений герб Литовської Республіки та тризуб. Автор монети, українська художниця Світлана Матвієнко. Колекційні монети випущені тиражем 5000 штук, а карбували їх на Литовському монетному дворі.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав колег по Альянсу надати Україні танки

Як ми писали раніше, Литва готує пакет гуманітарної та енергетичної допомоги Україні на 2 млн євро

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb