У Маріуполі РФ видає кадри знищення своєї армії за власні "досягнення"
У Маріуполі окупанти публікують кадри знищення своїх військ у житлових кварталах і видають їх за ЗСУ
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.
"Майже вчора наші Захисники оприлюднили відео знищення російських танків, що намагались сховатись під прикриттям цивільних будинків. Зараз російська пропаганда показує частково ті самі кадри, вказуючи що це ЗСУ ховає танки в житлових кварталах, а Росія їх знищує", - наголосив він.
Петро Андрющенко закликав не переглядати російські пабліки, адже вони спрямовані не лише на жителів РФ, але й на українців для підриву духу опору.
- 21 травня повідомляли, що Росія запросить іноземних журналістів, аби приховати наслідки воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях.
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