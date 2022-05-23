Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.

"Майже вчора наші Захисники оприлюднили відео знищення російських танків, що намагались сховатись під прикриттям цивільних будинків. Зараз російська пропаганда показує частково ті самі кадри, вказуючи що це ЗСУ ховає танки в житлових кварталах, а Росія їх знищує", - наголосив він.

Петро Андрющенко закликав не переглядати російські пабліки, адже вони спрямовані не лише на жителів РФ, але й на українців для підриву духу опору.

21 травня повідомляли, що Росія запросить іноземних журналістів, аби приховати наслідки воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях.

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