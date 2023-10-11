У метро Москви зіштовхнулися потяги, є постраждалі
Уранці середи, 11 жовтня, на станції "Печатники" московського метро два потяги зіштовхнулися між собою. У результаті аварії є двоє потерпілих - машиніст і молода пасажирка
Про це пишуть російські телеграм-канали та ЗМІ Медуза і РИА Новости.
Зазначається, що дептранс Москви підтвердив інцидент у метро, назвавши те, що сталося "накатом старого складу, який прямував з депо без пасажирів, на поїзд, що вже стоїть на станції".
За даними медіа, через зіткнення двох потягів метро постраждали двоє людей. Між вагонами затисло машиніста.
Водночас за словами мера російської столиці Сергія Собяніна, під час зіткнення поїздів серед пасажирів серйозно постраждалих немає. Машиністу надається медична допомога.
Крім того, на салатовій гілці метро Москви зупинено рух поїздів.
- У серпні 2022 року на станції київського метро "Дарниця" пасажир потрапив під потяг. Тоді також зупиняли рух поїздів.
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