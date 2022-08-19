У Миколаєві прогриміли потужні вибухи
У ніч з 18 на 19 серпня росіяни завдали удару по Миколаєву
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Повітряну тривогу у Миколаєві та області оголосили о 4:03. Мер міста Олександр Сєнкевич о 4:06 заявив, що пролунали потужні вибухи.
Станом на 4:18 у Миколаєві триває тривога.
- Вранці, 18 серпня, о 12:57 у Миколаєві пролунали вибухи, двоє людей поранено, одна загинула.
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