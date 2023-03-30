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У Міненерго попередили про можливі відключення світла у частині Одеської та Чернігівської областей

30 березня, 2023 четвер
10:58
Суспільство відключення електроенергії

Станом на 30 березня генерація із запасом забезпечує потреби споживачів електроенергії. Однак у частині Одеської та Чернігівської областей можливі відключення

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Протягом останньої доби завершено ремонтні роботи і відновлено електропостачання у постраждалих від негоди районах у північних, центральних та південних регіонах країни. Однак у деяких населених пунктах Одеської та Чернігівської областей ще можливі нетривалі відключення", - розповіли у відомстві.

"Також частково відновлено електропостачання після нещодавніх обстрілів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях", - додали там.

  • 29 березня через негоду були знеструмлення споживачів у 12 областях України, зокрема Київській і Дніпропетровській.
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