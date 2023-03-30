Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Протягом останньої доби завершено ремонтні роботи і відновлено електропостачання у постраждалих від негоди районах у північних, центральних та південних регіонах країни. Однак у деяких населених пунктах Одеської та Чернігівської областей ще можливі нетривалі відключення", - розповіли у відомстві.

"Також частково відновлено електропостачання після нещодавніх обстрілів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях", - додали там.