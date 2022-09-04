У Молдову з Росії намагались завезти партію одягу і прапорів з символами Z і V, - ЗМІ
У Молдові на КПП Леушени, що на кордоні з Румунією, митники виявили у мікроавтобусі, який їхав із Росії до Молдови, екіпірування та прапори із символами Z та V, забороненими в Молдові
Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на Митну службу.
Зазначається, що громадянин Молдови намагався ввезти до країни екіпірування та прапори із символами Z та V з РФ у мікроавтобусі.
Зокрема, йдеться про партію камуфльованих костюмів та кепок, а також прапори, на яких намальовані символи Z, V, танки з цими літерами, а внизу напис "Сила в правді".
Митники вилучили партію товару та з'ясовують усі обставини інциденту.
Відомо, що парламент Молдови у квітні заборонив використання символів воєнної агресії РФ, зокрема, георгіївської стрічки, символів Z і V.
- 2 вересня молдовський ексміністр оборони Шалару заявив, що Росії потрібна вся Молдова для дестабілізації східного флангу НАТО. Експерт додав, що Північноатлантичний альянс не буде воювати з Росією в Молдові, як і не воює в Україні.
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