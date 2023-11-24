У Москві загорілась електропідстанція "Чагіно"
У ніч з 23 на 24 листопада пожежа сталась на московській електропідстанції "Чагіно"
Про це повідомляють російські пропагандисти з "Ізвєстій".
"Близько 120 л палива та трансформатор горять на території підстанції "Чагіно" на південному сході Москви. Площа пожежі складає близько 200 кв. м. На місці події працюють екстрені служби", - йдеться у заяві росіян.
Офіційної інформації про постраждалих - немає.
У мережі вже з'явилось відео з місця подій:
- У ніч з 18 на 19 листопада російська ППО нібито спрацювала по безпілотниках неподалік столиці терористів - Москви.
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