У Москві загорілась електропідстанція "Чагіно"

Про це повідомляють російські пропагандисти з "Ізвєстій".

"Близько 120 л палива та трансформатор горять на території підстанції "Чагіно" на південному сході Москви. Площа пожежі складає близько 200 кв. м. На місці події працюють екстрені служби", - йдеться у заяві росіян.

Офіційної інформації про постраждалих - немає.

У мережі вже з'явилось відео з місця подій: