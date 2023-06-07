У Москві загорівся 8-поверховий будинок. Постраждали 4 дітей, ще одна дитина - померла

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пожежа виникла у 8-поверховому будинку на Ленінському проспекті в Москві. У квартирі, де почалася пожежа, проживало 8 осіб, зокрема 5 дітей.

Внаслідок пожежі загинула одна дитина, ще чотирьох - доправили до лікарні. Постраждали також і повнолітні росіяни: двох госпіталізувати, а ще троє відмовилися від поїздки в лікарню.

Причина пожежі наразі невідома.

У мережі є фото з квартири, де виникла пожежа.