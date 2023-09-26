У Нагірному Карабаху вибухнув резервуар з паливом: 20 людей загинули, майже 300 поранено

Про це йдеться у повідомленні міністерства охорони здоров'я Карабаху.

Зазначається, що увечері 25 вересня після вибуху резервуара з паливом до медичних закладів регіону доставили загалом 290 постраждалих. Основна частина потерпілих перебуває у республіканському медичному центрі.

Десятки поранених перебувають у вкрай тяжкому стані.

Фото: Радіо Свобода

Натомість життя сімох постраждалих врятувати не вдалося. Також зазначається, що 13 невпізнаних тіл перебувають у Бюро судово-медичної експертизи.

Багато громадян вважаються зниклими безвісти.