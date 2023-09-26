У Нагірному Карабаху вибухнув резервуар з паливом: 20 людей загинули, майже 300 поранено
На складі бензину на території Нагірного Карабаху поблизу траси Степанакерт (Ханкенді) – Аскеран стався потужний вибух і виникла пожежа, унаслідок чого загинули 20 людей, ще 290 постраждали
Про це йдеться у повідомленні міністерства охорони здоров'я Карабаху.
Зазначається, що увечері 25 вересня після вибуху резервуара з паливом до медичних закладів регіону доставили загалом 290 постраждалих. Основна частина потерпілих перебуває у республіканському медичному центрі.
Десятки поранених перебувають у вкрай тяжкому стані.
Фото: Радіо Свобода
Натомість життя сімох постраждалих врятувати не вдалося. Також зазначається, що 13 невпізнаних тіл перебувають у Бюро судово-медичної експертизи.
Багато громадян вважаються зниклими безвісти.
- Увечері суботи, 26 серпня, у румунському окрузі Креведія також стався вибух на заправній станції LPG зі зрідженим газом, внаслідок чого загинули дві людини, 57 отримали опіки.
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