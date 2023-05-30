У Німеччині почнуться наймасштабніші в історії НАТО навчання авіації

Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що навчання Air Defender 2023 проходитимуть під керівництвом Німеччини з 12 до 23 червня. Практично всі маневри – 90% – плануються над територією Німеччини та над прибережними зонами Північного і Балтійського морів.

У навчаннях візьмуть участь близько 250 літаків та гелікоптерів, з яких приблизно сотня – з Повітряних сил США.

Інспектор Повітряних сил Німеччини Інго Герхарц зазначив, що навчання мають засвідчити готовність союзників швидко реагувати у разі необхідності.

Також за його словами, поблизу повітряного простору Росії плануються "лише ізольовані маневри" і відпрацьовувати будуть лише оборонні сценарії.

"Звісно, було б провокацією симулювати вильоти у напрямку Калінінграда. Але такого ми робити не будемо", – зазначив він.

Додається також, що навчання плануються у тісній координації з цивільними диспетчерами і Євроконтролем, щоби маневри створили якнайменші незручності для цивільної авіації.