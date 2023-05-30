У Німеччині почнуться наймасштабніші в історії НАТО навчання авіації
За два тижні у Німеччині почнуться масштабні навчання повітряних сил країн НАТО, що стануть найбільшими в історії Альянсу
Про це повідомляє Spiegel.
Зазначається, що навчання Air Defender 2023 проходитимуть під керівництвом Німеччини з 12 до 23 червня. Практично всі маневри – 90% – плануються над територією Німеччини та над прибережними зонами Північного і Балтійського морів.
У навчаннях візьмуть участь близько 250 літаків та гелікоптерів, з яких приблизно сотня – з Повітряних сил США.
Інспектор Повітряних сил Німеччини Інго Герхарц зазначив, що навчання мають засвідчити готовність союзників швидко реагувати у разі необхідності.
Також за його словами, поблизу повітряного простору Росії плануються "лише ізольовані маневри" і відпрацьовувати будуть лише оборонні сценарії.
"Звісно, було б провокацією симулювати вильоти у напрямку Калінінграда. Але такого ми робити не будемо", – зазначив він.
Додається також, що навчання плануються у тісній координації з цивільними диспетчерами і Євроконтролем, щоби маневри створили якнайменші незручності для цивільної авіації.
- 27 травня повідомлялося, що перша група з 400 українських військових розпочала у Німеччині навчання на американських танках Abrams.
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