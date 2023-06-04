У Німеччині в будинку біженців з України виникла пожежа: загинула дитина
У місті Апольда, що знаходиться в Німеччині, сталася пожежа у будинку, де проживали біженці з України. Загинула дитина, також є постраждалі
Про це повідомив керівник регіонального міністерства внутрішніх справ у федеральній землі Тюрінгія Георг Майєр.
"Сьогодні в Апольді загинула дитина, яка разом зі своєю родиною шукала захисту від бомб Путіна", - повідомив голова.
Також він заявив, що зробить все можливе для з'ясування причин пожежі.
Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв повідомив, що у результаті пожежі, за попередньою інформацією, є постраждалі. Однак, представник влади заявив, що у зв'язку з активним проведенням слідства, він на цей час не може розкривати деталі цієї події.
"Наші консули з самого ранку на контакті з громадянами України, хто проживає у цьому регіоні, постійно мене брифінгують, а також з німецькими правоохоронними органами", - повідомив посол.
- Нгадаємо, що 27 людей загинули під час пожежі на золотій шахті в Перу, яка стала найгіршою аварією на шахті в країні за останні десятиліття.
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