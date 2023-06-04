У Німеччині в будинку біженців з України виникла пожежа: загинула дитина

Про це повідомив керівник регіонального міністерства внутрішніх справ у федеральній землі Тюрінгія Георг Майєр.

"Сьогодні в Апольді загинула дитина, яка разом зі своєю родиною шукала захисту від бомб Путіна", - повідомив голова.

Також він заявив, що зробить все можливе для з'ясування причин пожежі.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв повідомив, що у результаті пожежі, за попередньою інформацією, є постраждалі. Однак, представник влади заявив, що у зв'язку з активним проведенням слідства, він на цей час не може розкривати деталі цієї події.

"Наші консули з самого ранку на контакті з громадянами України, хто проживає у цьому регіоні, постійно мене брифінгують, а також з німецькими правоохоронними органами", - повідомив посол.