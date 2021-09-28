У нього є рідні і близькі, мати і батько, - Усик пояснив, чому він не нокаутував Джошуа

Про це він заявив під час пресконференції у Києві, повідомляє Еспресо.TV.



За словами Усика, він не нокаутував Джошуа, щоб не шкодити його здоров'ю.

"Чого ви такий кровожерливий? Такі питання задають. Перемога є, все нормально. Чому обов'язково, щоб людина падала. У нього є рідні і близькі, мати і батько. Це великий шматок здоров'я в мінус, якщо людина падає і втрачає свідомість. Я не за це. І не за те, щоб він встав і забув, який сьогодні день. Не було нокауту - і слава Богу. Здоровіше будемо", - сказав боксер.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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