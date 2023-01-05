У палаті представників конгресу США вшосте провалили голосування за спікера

Про це повідомляє CNN

3 січня відбулося три голосування, але ніхто з кандидатів не набрав потрібної кількості голосів. 4 січня ситуація повторилася. Після шостого невдалого голосування було оголошено перерву до 20:00 (03:00 за київським часом).

Після четвертої спроби експрезидент США Дональд Трамп звернувся до республіканців із закликом підтримати кандидатуру Кевіна МакКарті, але на наступних голосуваннях він так і не здобув необхідних голосів.

Президент США Джо Байден у середу, 4 січня, також закликав законодавців "узяти себе в руки" й заявив, що безладна боротьба за посаду спікера палати погано відбивається на становищі країни. Він додав, що на те, що відбувається, "дивиться весь світ", і що те, що відбувається, може поставити під загрозу здатність конгресу керувати країною.

Голосування триватиме доти, доки один із кандидатів не набере явної більшості голосів.

3 січня 2023 року розпочав роботу новий, 118-й, склад конгресу США. Представник більшості, республіканець Кевін МакКарті, не отримав достатньої кількості голосів підтримки в першому турі. Такого не було з 1923 року. Його кандидатура набрала 203 голоси підтримки замість необхідних 218. Ще 19 республіканців проголосували за інших кандидатів. Для отримання посади спікера йому було потрібно отримати голоси більшості тих, хто присутні й беруть участь в голосуванні (зазвичай це 218 осіб).

Під час двох наступних голосувань МакКарті так і не отримав необхідної підтримки.

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