Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У палаті представників конгресу США вшосте провалили голосування за спікера

У палаті представників конгресу США вшосте провалили голосування за спікера

5 січня, 2023 четвер
00:18
Світ Конгрес США

У палаті представників конгресу Сполучених Штатів другий день поспіль не можуть обрати спікера. Така ситуація виникла вперше за сто років

Про це повідомляє CNN

3 січня відбулося три голосування, але ніхто з кандидатів не набрав потрібної кількості голосів. 4 січня ситуація повторилася. Після шостого невдалого голосування було оголошено перерву до 20:00 (03:00 за київським часом).

Після четвертої спроби експрезидент США Дональд Трамп звернувся до республіканців із закликом підтримати кандидатуру Кевіна МакКарті, але на наступних голосуваннях він так і не здобув необхідних голосів. 

Президент США Джо Байден у середу, 4 січня, також закликав законодавців "узяти себе в руки" й заявив, що безладна боротьба за посаду спікера палати погано відбивається на становищі країни. Він додав, що на те, що відбувається, "дивиться весь світ", і що те, що відбувається, може поставити під загрозу здатність конгресу керувати країною.

Голосування триватиме доти, доки один із кандидатів не набере явної більшості голосів.

  • 3 січня 2023 року розпочав роботу новий, 118-й, склад конгресу США. Представник більшості, республіканець Кевін МакКарті, не отримав достатньої кількості голосів підтримки в першому турі. Такого не було з 1923 року. Його кандидатура набрала 203 голоси підтримки замість необхідних 218. Ще 19 республіканців проголосували за інших кандидатів. Для отримання посади спікера йому було потрібно отримати голоси більшості тих, хто присутні й беруть участь в голосуванні (зазвичай це 218 осіб).
  • Під час двох наступних голосувань МакКарті так і не отримав необхідної підтримки. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
4 січня, 2023 середа
Майже 70 нардепів відмовилися підписати звернення спікера ВР про позбавлення представників ОПЗЖ повноважень депутатів
3 січня, 2023 вiвторок
"Є чутки з різних джерел, що буде повна мобілізація і наступ": ГУР перехопило розмову російських вояків
Володимир Воля
Автор Володимир Воля
3 січня, 2023 вiвторок
Війна прийшла на територію Білорусі
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.96
    Купівля 39.96
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 41.44
    Продаж 42.52
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
5 січня
00:28
Олексій Данілов
Росія у лютому готує загострення та просуває ідею "миру" у форматі "Мінськ-3", - Данілов
2023, середа
4 січня
23:43
Бойові машини Bradley
Байден підтвердив, що США розглядають варіант постачання БМП Bradley для України 
23:31
Роман Зозуля
Ми дочекаємось часу, коли вони жартуватимуть тільки в пеклі, після зустрічі з генералом Хаймарчуком, - футболіст Зозуля про Петросяна
23:18
гелікоптер Ка-52
Повітряні сили знищили ворожі вертоліт, штурмовик і безпілотник на східному напрямку
23:08
Зеленський
"Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року", - Зеленський закликав партнерів пришвидшити оборонну допомогу Україні
22:41
Матильда Кімер
Україна повернула данській журналістці Матильді Кімер акредитацію, скасовану влітку на запит СБУ
22:18
Росіяни вдарили по місту Курахове на Донеччині, пошкоджено тепломережу 
22:04
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Конфлікт між Шойгу та Пригожиним зайшов далеко, що не дозволяє вагнерівцям виконувати бойові дії. Колонка Сергія Згурця
21:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін готує росіян до тривалої боротьби, "кремлівські бульдоги" починають кусати одне одного, Франція передасть ЗСУ броньовані машини. Світові ЗМІ про Україну 4 січня
21:46
Російський обстріл, вибух, Сумщина
За день окупанти 55 разів обстріляли Сумщину, пошкоджено електролінії
21:23
ЗСУ
ЗСУ демобілізували ще двох російських майорів, - офіцер Штефан
21:20
ЄС Україна
Місце проведення саміту Україна - ЄС ще узгоджують, - речник президента Никифоров
21:13
Роберто Фірміно (ліворуч)
"Ліверпуль" і "Барселона" можуть обмінятись зірковими футболістами
21:12
Успенський собор Києво-Печерської лаври
Предстоятель ПЦУ Епіфаній звершить різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври 7 січня
20:51
Окупанти, Херсонщина
На Херсонщині окупанти влаштували рейд по будинках українців. Перевіряли техніку і приватні листування, - ЦНС
20:50
Папа Римський Франциск
Папа Франциск закликав світ до солідарності з "багатостраждальним народом України"
20:50
Через аномальну спеку на гірськолижних курортах Європи бракує снігу: супутникові знімки
20:15
Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза
Дії РФ проти України можна кваліфікувати як геноцид, - амбасадорка Канади Ґаладза
20:07
У Києві на 17 станціях кільцевої електрички запустили в тестовому режимі оплату карткою і пристроями з NFC
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Чи голосуватиме Бандера на виборах у Польщі?
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 315 дня війни: активізація партизан у РФ, Київ – найкраще місто світу та українська військова мережа, якій заздрять у США
19:44
президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон
Франція передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion
19:27
окупанти, орки
За день окупанти завдали по Україні 9 авіаударів та здійснили 14 обстрілів з РСЗВ
19:27
ЄС оштрафував Meta на понад $400 млн за порушення збору персональних даних
19:12
Руслан Абдурахманов
Окупанти готуються відправити незаконно засудженого кримського татарина Абдурахманова до колонії в РФ
19:09
Знищена техніка окупантів
Генштаб назвав втрати окупантів від знищення бази в Токмаку і відзвітував про удари по ворогу з початку доби
19:03
пологи
В Україні за час повномасштабної війни зареєстровано 152 тис. пологів - на 36 тис. менше порівняно з 2021 роком
19:03
"Найкращий аргумент у політиці стримування": міністр оборони Польщі підписав контракт на купівлю 116 танків Abrams
18:48
Кирило Буданов
Буданов: найближчим часом чекаємо від США надання БМП Bradley
18:25
Лотте ван Бастен Батенбург
У Гаазі підтримали плани щодо створення в місті спецтрибуналу для Росії
18:23
Френк Лемпард
"Евертон" Миколенка близький до звільнення тренера
18:17
Латвія
У посольстві РФ у Латвії знайшли пакунок з "речовиною невідомого походження"
18:09
ЗСУ
ЗСУ ліквідували російських майора, капітана і двох лейтенантів, - офіцер Штефан
18:09
OPINION
Костянтин Москалець
Зима тривоги нашої
17:58
Ексклюзив
путін путлер
Путін готує державні заколоти в країнах Європи, - експерт з військової контррозвідки Притула
17:53
Таране Алідуості
Іранську кіноактрису звільнили з в'язниці після її арешту за критику щодо придушення протестів в країні
17:50
Руслан Малиновський (праворуч)
"Аталанта" та "Спеція" зіграли внічию "українське дербі" в Серії А
17:41
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Президент Румунії попросив Зеленського переглянути закон про нацменшини
17:35
морська міна
ЗСУ знищили протикорабельну міну неподалік пляжу на Одещині
17:35
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці ліквідували 19 окупантів і знищили 1 сховище з боєприпасами
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV