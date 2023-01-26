У Польщі триває Форум муніципального партнерства ЄС - Україна: подробиці

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Мета цього форуму допомогти українським громадам налагодити тривалі та дружні відносини з іноземними партнерами. Основні громади, що були запрошені до участі у цьому заході ті, які найбільше постраждали від російської агресії. Але брати участь можуть всі громади, тому є представники й зі сходу, і з заходу, і з центру України. Тут присутні голови міст, сіл та громад, інфраструктура яких була зруйнована російською армією. Також беруть участь представники громад, що тривалий час були в окупації, такі як Чугуєв, Охтирка та інші. І вони сьогодні, 26 січня, мали можливість презентувати відеоряд іноземним партнерам, показуючи руйнування та розповідаючи про нагальні потреби їхніх громад. Представники Польщі, Німеччини, Швеції у відповідь пропонували свої кейси, кому вони вже в Україні допомагають, і ще готові надавати підтримку, але, щоб це була адресна допомога", - зауважила кореспондентка.

Марія Черняхівська додала, що іноземні партнери зацікавлені у такому заході, щоб більше дізнатися про реальні потреби українських громад.

Станом на грудень 2022 року у Мінреінтеграції повідомили, що, починаючи з 24 лютого, 13,6 млн українців отримали від міжнародних організацій гуманітарну допомогу, в основному продукти харчування та предмети першої необхідності

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