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У РФ арештували чиновника Роскосмосу відповідального за ракету "Сармат": вкрав 435 мільйонів рублів

23 грудня, 2023 субота
04:12
Світ Роскосмос

Заступника генерального директора держкорпорації "Роскосмос" Олега Фролова заарештовано за звинуваченням у розкраданні коштів при закупівлі обладнання для програми зі створення ракети "Сармат"

Про це повідомляє телеграм-канал Слідчого комітету Росії (СКР), інформує The Moscow Times.

Разом з ним під варту відправлено двох підприємців. За інформацією СКР, кожному з фігурантів кримінальної справи висунуто звинувачення в шахрайстві в особливо великому розмірі.

"За версією слідства, Фролов, використовуючи службове становище, вступив у злочинну змову із двома іншими співучасниками злочину. У ході виконання контракту вони викрали бюджетні кошти під час закупівлі обладнання у сумі не менше 435 мільйонів рублів", - йдеться у повідомленні.

На посаді Фролов, який раніше служив у космічних військах, відповідав за державну програму озброєнь Роскосмосу. У рамках цієї програми держкорпорація займається розробкою та виробництвом новітнього озброєння Росії – ракет, крилатих блоків та безпілотників, які у 2018 році президент Володимир Путін анонсував як "відповідь на дії США".

Одним із зразків цього озброєння є міжконтинентальна балістична ракета "Сармат", яка має замінити ракети "Воєвода".

Також розробки "Роскосмосу" мають намір застосовувати і для іншої зброї, анонсованої Путіним. У 2018 році президент розповідав, що Росія має гіперзвукову зброю – комплекси "Авангард" і "Кинджал", а також протикорабельна ракета "Циркон".

Що відомо про "Сармат"

"Сармат" - це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою. Росіяни переконують, що він може нести широкий спектр ядерних та гіперзвукових боєприпасів великої потужності та подолати всі сучасні засоби протиракетної оборони. За офіційними російськими даними, ракета "Сармат" має дальність польоту понад 11 тис. кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.

21 квітня 2022 року на космодромі "Плесецьк" росіяни провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

Сергій Згурець, журналіст, військовий експерт прокоментував показове випробування важкої балістичної ракети нового класу, яка фактично передбачає значно більшу потужність ніж попередні, "Сармат" несе 16 боєголовок, кожна боєголовка має потужність 550 кілотонн і здатна знищити країну розміром з Францію.

Під час візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого Росія здійснила випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", але запуск виявився невдалим.

1 вересня у Росії повідомили нібито поставили на бойове чергування ракетний комплекс "Сармат".

Кримінал
Росія
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