Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У РФ можливі конфлікти із країнами Центральної Азії через вербування найманців на війну в Україні, - ISW

У РФ можливі конфлікти із країнами Центральної Азії через вербування найманців на війну в Україні, - ISW

30 листопада, 2023 четвер
05:01
Війна з Росією Мігранти з Центральної Азії

Спроби Росії створити нові бойові підрозділи, або суттєво поповнити втрати у вже існуючих частинах шляхом вербування солдатів із країн Центральної Азії можуть стати джерелом напруженості та навіть конфліктів між РФ та центральноазіатськими сусідами

Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.

На думку аналітиків ISW, наполегливість Кремля у використанні населення країн Центральної Азії для поповнення втрат, ймовірно, створить тертя між Росією та її сусідами, оскільки країни Центральної Азії все частіше використовують закони про боротьбу з найманцями для покарання громадян, які воювали проти України на боці РФ.

Так, 28 листопада суд Казахстану засудив Олексія Шомполова до шести років і восьми місяців позбавлення волі за звинуваченням у найманстві. Повідомляється, що Шомполов воював у артилерійському підрозділі ПВК Вагнера під Бахмутом. До цього подібні рішення ухвалювали суди Узбекистану та Киргизстану.

Російські праворадикальні джерела розкритикували владу Казахстану і звинуватили їх у нібито "антиросійській" позиції. Експерти ISW зазначають, що у випадку, якщо кількість таких справ збільшуватиметься, то й рівень напруги в російському суспільстві та міжнародних відносинах змінюватиметься.

  • 3 вересня розвідка Великої Британії у звіті зазначала, що для того, аби не здійснювати внутрішню мобілізацію перед президентськими виборами 2024 року, Росія вербує іноземців на війну проти України. Британське міноборони наголошувало, що у Росії є щонайменше шість мільйонів мігрантів із Середньої Азії, яких Кремль, ймовірно, вважає потенційними новобранцями.
  • Партизанський рух АТЕШ зазначає, що у низці військових частин Росії створюють окремі підрозділи найманців серед мігрантів із Середньої Азії.
мігранти
втрати окупантів
Читайте також:
ЗСУ, Руки, які тримають Україну
29 листопада, 2023 середа
Обстріли, дощі, холод і миші: сотня "Білі Демони" показала руки військових після доби на позиціях
Карта бойових дій напрямок Вербового 17 листопада
28 листопада, 2023 вiвторок
На Мелітопольському напрямку ворог влаштовує пастки ЗСУ, - боєць "Легіону Свободи"
Володимир Путін
28 листопада, 2023 вiвторок
Економіка РФ підірветься від такого тягаря: Огризко про бюджет, який підписав Путін щодо витрат на армію
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.04
    Купівля 37.04
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
30 листопада
04:59
Оновлено
система оповіщення сирена
Росіяни запустили "шахеди" та ракети. На Вінничині працювала ППО
04:33
З нового року Франція впроваджує програму боротьби з курінням
04:05
Генрі Кіссінджер
Помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер
03:37
Девід Кемерон
У НАТО повинні збільшити виробництво зброї для допомоги Україні, - Кемерон
03:09
Змінні зірки у Туманності Оріона
Непридатні для життя, але важливі для науки: відкрито шість планет у сусідній галактиці
02:48
Сенат США
У сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів
02:20
терористи ХАМАС
ХАМАС відпустив нову групу заручників в обмін на звільнення Ізраїлем палестинців
01:52
Хмельницька АЕС
Експерти МАГАТЕ напередодні зафіксували вибухи неподалік Хмельницької АЕС
01:24
Чехія Україна
Чехія виділила Україні 2,5 млн євро через фонд НАТО
00:56
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Ізраїль готовий продовжити перемир'я ще на два дні: вимагає звільнення заручників, - Bloomberg
00:46
Олександр Зінченко та Габріель Мартінеллі (праворуч)
Ліга чемпіонів: визначилися 12 учасників плей-офф
00:28
ОБСЄ
В підтримку України та країн Балтії: Польща бойкотуватиме саміт ОБСЄ за участі Лаврова
2023, середа
29 листопада
23:59
Оновлено
Андрій Лунін, Реал - Наполі
Ліга чемпіонів: Лунін допоміг "Реалу" розбити "Наполі", результати інших матчів 29 листопада
23:58
Мая Санду
"Санду хоче залучити "Азов" до силової зачистки опозиції в Кишиневі": добірка фейків РФ за 29 листопада
23:47
обстріл Білозерки, Херсонщина
На Херсонщині від російського обстрілу загинув чоловік, постраждала фельдшерка швидкої
23:30
Білий дім
Білий дім оприлюднив суми, які інвестуються в економіку США завдяки військовій допомозі Україні
22:40
Ексклюзив
Ціни на комунальні послуги
У Кабміні обговорюється підвищення цін для населення після опалювального сезону, - нардеп Кучеренко
22:24
фейк, фейки
Центр стратегічних комунікацій викрив новий російський фейк про приховування Зеленським втрат ЗСУ
22:00
Ексклюзив
Кирило Буданов
Ймовірно, атака була спрямована на співробітників ГУР, - майор запасу НГУ Гетьман про отруєння дружини Буданова
21:29
фури на кордоні
Словацькі перевізники оголосили, що 1 грудня заблокують головний КПП на кордоні з Україною
20:38
ЧС з гандболу: Україна - Бразилія
Україна програла Бразилії на старті ЧС з гандболу
20:31
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни намагаються перехопити ініціативу по всій лінії фронту. Колонка Сергія Згурця
20:06
OPINION
Карл Волох
Чому Європу "викрадають" праворадикали?
20:02
санкції проти Ірану
США запровадили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували військову міць Ірану
19:55
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Ракетні війська уразили 3 пункти управління і 2 склади боєприпасів РФ, - Генштаб
19:21
Михайло Подоляк
В ОП заявили, що висловлювання нардепки Безуглої не відображають позиції Зеленського чи Офісу
19:09
Володимир Зеленський
Зеленський приїхав у Херсон. Відео
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 644 дня війни: ліквідація російського генерала та приліт по окупантах на Херсонщині
18:54
Ірина Навальна
Росіяни судять 25-річну українку, яка повернулась у Маріуполь, щоб провідати бабусю
18:32
Оновлено
Маріанна Буданова
Отруєння дружини Буданова: ГУР і Bellingcat проводять окремі розслідування
18:16
Ексклюзив
У ворога немає шансів: штурмова бригада "Сталевий кордон" про ситуацію на Куп'янському напрямку
18:12
Оновлено
Суд. Павло «Мерседес»
Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю продовжили дію обов'язків по запобіжному заходу
18:05
повістка
"Мобілізація 86-річної жінки з Бахмута": росіяни запустили новий фейк про Україну
18:04
діти, злочини росії
З трьох громад Куп'янщини евакуювали всіх дітей
18:04
OPINION
Павло Клімкін
Віктор Орбан відчув, що час для його гри прийшов
17:55
Дмитро Кулеба
Кулеба: Щоб урятувати ОБСЄ, треба вигнати з неї РФ або перезаснувати організацію
17:53
Ексклюзив
втрати окупантів
"Батальйони стираються до рівня штурмових груп": експерт Киричевський про втрати окупантів під Авдіївкою
17:32
Альфа-Банк
Співвласник Альфа-груп Хан програв суд щодо зняття санкцій ЄС
17:28
Комітет з питань свободи слова
Кого пропонують призначити головою комітету з питань свободи слова. Кандидати від кількох фракцій
17:27
Штучний інтелект, ШІ
У Сеулі роботи на основі ШІ навчатимуть школярів англійської мови
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV