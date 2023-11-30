У РФ можливі конфлікти із країнами Центральної Азії через вербування найманців на війну в Україні, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.

На думку аналітиків ISW, наполегливість Кремля у використанні населення країн Центральної Азії для поповнення втрат, ймовірно, створить тертя між Росією та її сусідами, оскільки країни Центральної Азії все частіше використовують закони про боротьбу з найманцями для покарання громадян, які воювали проти України на боці РФ.

Так, 28 листопада суд Казахстану засудив Олексія Шомполова до шести років і восьми місяців позбавлення волі за звинуваченням у найманстві. Повідомляється, що Шомполов воював у артилерійському підрозділі ПВК Вагнера під Бахмутом. До цього подібні рішення ухвалювали суди Узбекистану та Киргизстану.

Російські праворадикальні джерела розкритикували владу Казахстану і звинуватили їх у нібито "антиросійській" позиції. Експерти ISW зазначають, що у випадку, якщо кількість таких справ збільшуватиметься, то й рівень напруги в російському суспільстві та міжнародних відносинах змінюватиметься.