У РФ можливі конфлікти із країнами Центральної Азії через вербування найманців на війну в Україні, - ISW
Спроби Росії створити нові бойові підрозділи, або суттєво поповнити втрати у вже існуючих частинах шляхом вербування солдатів із країн Центральної Азії можуть стати джерелом напруженості та навіть конфліктів між РФ та центральноазіатськими сусідами
Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.
На думку аналітиків ISW, наполегливість Кремля у використанні населення країн Центральної Азії для поповнення втрат, ймовірно, створить тертя між Росією та її сусідами, оскільки країни Центральної Азії все частіше використовують закони про боротьбу з найманцями для покарання громадян, які воювали проти України на боці РФ.
Так, 28 листопада суд Казахстану засудив Олексія Шомполова до шести років і восьми місяців позбавлення волі за звинуваченням у найманстві. Повідомляється, що Шомполов воював у артилерійському підрозділі ПВК Вагнера під Бахмутом. До цього подібні рішення ухвалювали суди Узбекистану та Киргизстану.
Російські праворадикальні джерела розкритикували владу Казахстану і звинуватили їх у нібито "антиросійській" позиції. Експерти ISW зазначають, що у випадку, якщо кількість таких справ збільшуватиметься, то й рівень напруги в російському суспільстві та міжнародних відносинах змінюватиметься.
- 3 вересня розвідка Великої Британії у звіті зазначала, що для того, аби не здійснювати внутрішню мобілізацію перед президентськими виборами 2024 року, Росія вербує іноземців на війну проти України. Британське міноборони наголошувало, що у Росії є щонайменше шість мільйонів мігрантів із Середньої Азії, яких Кремль, ймовірно, вважає потенційними новобранцями.
- Партизанський рух АТЕШ зазначає, що у низці військових частин Росії створюють окремі підрозділи найманців серед мігрантів із Середньої Азії.
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