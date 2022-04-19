У РФ заявили, що ракетним ударом по Львову знищили "великі партії західної зброї

Про це передає російський Інтерфакс.



"Знищено логістичний центр і великі партії іноземного озброєння, яке перебувало в ньому й надійшло за останні шість днів в Україну від США і європейських країн", – заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Він також додав, що того ж дня загарбники "знищили великий склад боєприпасів" у районі Василькова на Київщині.

Загалом, за словами Конашенкова, оперативно-тактична авіація ВКС РФ завдала ударів по "84 військових об'єктах України".

"Знищено: у Дніпропетровську завод з ремонту головних частин тактичних ракет "Точка-У"; у районі населеного пункту Зелене Поле командний пункт батальйону територіальної оборони; у районі населеного пункту Червона Поляна два склади боєприпасів і сховище пального", – сказав російський чиновник.

Представник російського Міноборони також зазначив, що за день російські ракети повітряного базування нібито "вразили 16 українських військових об'єктів".

"Серед них: два пункти управління, два опорні пункти підрозділів українських військ, а також місця зосередження особового складу й військової техніки противника у районах Попасної, Барвінкового та Червоного Лиману", – додав Конашенков.

Крім того, він похвалився, що ракетні війська й артилерія РФ вдарили по 331 військовому об'єкту в Україні. Обстрілами нібито було вражено "дев'ять пунктів управління, склад ракетно-артилерійського озброєння, 315 районів зосередження живої сили противника в районах Попасної та Новомайорська".

Відомо, що 18 квітня вранці по Львову було нанесено кілька ракетних ударів, пошкоджена цивільна інфраструктура. Внаслідок ракетних ударів по Львову 7 людей загинули, також відомо про 11 поранених. Серед постраждалих 3-річний хлопчик із Харкова.

Крім того, на думку народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, обстріл Львова вчинений для терору та залякування населення.

А Державний департамент США вважає, що останні ракетні удари росіян по Львову, околицях Києва та по інших містах є продовженням кампанії терору й "мерзенної агресії" путінських сил проти мирного населення в Україні.









