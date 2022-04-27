У Росії повідомили про вибухи у небі над Воронежем
У небі над російським містом Воронеж, за 280 км від кордону з Україною, сталося два вибухи
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Управління у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій Радянського району Воронежа поінформувало, що у місті сталися два вибухи.
"Було два "хлопка" у районі мікрорайону Шилово", - сказав оперативний черговий управління.
У місцевих соцмережах пишуть, що у мікрорайоні Шилово двічі, ймовірно, спрацювала система протиповітряної оборони.
Воронеж розташований приблизно за 280 км від кордону з Україною.
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