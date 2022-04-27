У Росії повідомили про вибухи у небі над Воронежем

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Управління у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій Радянського району Воронежа поінформувало, що у місті сталися два вибухи.

"Було два "хлопка" у районі мікрорайону Шилово", - сказав оперативний черговий управління.

У місцевих соцмережах пишуть, що у мікрорайоні Шилово двічі, ймовірно, спрацювала система протиповітряної оборони.

Воронеж розташований приблизно за 280 км від кордону з Україною.

4 березня у селі Тьоткіне, що розташоване на території Курської області Російської Федерації, вибухнув склад з боєприпасами.

1 квітня у російському Бєлгороді сталась пожежа на нафтобазі.

25 квітня у Брянську сталися вибухи та спалахнула нафтобаза.

27 квітня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що в регіоні пролунали вибухи через пожежу на складі боєприпасів.

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