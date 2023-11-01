У Росії заявили про нібито атаку БПЛА у Курській та Брянській областях
У середу, 1 жовтня, міністерство оборони РФ заявило про буцімто атаку безпілотників у Курській та Брянській областях. Російська ППО нібито знищила два дрони
Про це пише міноборони РФ.
"У ніч на 1 листопада припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО знищила нібито два українські безпілотні літальні апарати над територією Брянської та Курської областей.
- У ніч проти неділі, 29 жовтня, над територією тимчасово окупованого Криму протиповітряна оборона Росії начебто збила 36 безпілотників.
- Уночі понеділка, 30 жовтня, Збройні Сили України атакували російський стратегічний об'єкт протиповітряних сил у тимчасово окупованому Криму та ППО С-400 поблизу Луганська. Російські ЗМІ пишуть, що у Криму унаслідок атаки поранено 17 військових армії РФ.
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