У Росії заявили про нібито атаку БПЛА у Курській та Брянській областях

Про це пише міноборони РФ.

"У ніч на 1 листопада припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО знищила нібито два українські безпілотні літальні апарати над територією Брянської та Курської областей.