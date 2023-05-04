У Росії звинуватили ЗСУ в ударі по селу Брянської області: є постраждалий, пошкоджено енергопостачання
У Росії звинувачують Сили оборони України в ударі по селу Польові Новосілки Брянської області. У результаті обстрілу постраждав один місцевий житель та пошкоджено енергопостачання
Про це 4 травня повідомив очільник Брянської області РФ Олександр Богомаз.
"Сьогодні вранці ЗСУ завдали удару по селу Польові Новосілки Суземського району. Внаслідок обстрілу є один постраждалий. Пошкоджено кілька домоволодінь, порушено енергопостачання", - написав губернатор.
Також Богомаз повідомив, що на місці вже працюють оперативні служби.
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