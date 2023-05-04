Про це 4 травня повідомив очільник Брянської області РФ Олександр Богомаз.

"Сьогодні вранці ЗСУ завдали удару по селу Польові Новосілки Суземського району. Внаслідок обстрілу є один постраждалий. Пошкоджено кілька домоволодінь, порушено енергопостачання", - написав губернатор.

Також Богомаз повідомив, що на місці вже працюють оперативні служби.