У Румунії розпочалися спільні з Болгарією протимінні навчання НАТО
У п'ятницю, 14 липня, в міноборони Болгарії заявили про початок спільних з Румунією протимінних навчань "Посейдон-2023". Вони відбуватимуться в румунському місті Констанца і територіальних водах країни з 14 до 21 липня
Про це повідомляє Sofia Globe.
Окрім військово-морських сил Румунії та Болгарії, у навчаннях НАТО також візьмуть участь кораблі та особовий склад ВМС Бельгії, Великої Британії, Греції, Італії, Туреччини, Франції та США.
У міноборони Болгарії додали, що кораблі ВМС країни "Tsibur" і "Shkval" прибули до румунських вод 13 липня. Під час плавання судна здійснювали постійний моніторинг території на наявність мін, а також проводили перевірку чистоти морської води.
Зазначається, що навчання "Посейдон-2023" спрямовані на підвищення рівня підготовки особового складу до планування та проведення протимінних заходів, обстеження мілководних ділянок та знищення нерозірваних боєприпасів у коаліційному форматі.
Тренування проводитимуться відповідно до стандартів і процедур НАТО.Навчання країн-членів Альянсу відбувається щорічно, починаючи з 2022 року, почергово на території Болгарії та Румунії.
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