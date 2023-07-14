Про це повідомляє Sofia Globe.

Окрім військово-морських сил Румунії та Болгарії, у навчаннях НАТО також візьмуть участь кораблі та особовий склад ВМС Бельгії, Великої Британії, Греції, Італії, Туреччини, Франції та США.

У міноборони Болгарії додали, що кораблі ВМС країни "Tsibur" і "Shkval" прибули до румунських вод 13 липня. Під час плавання судна здійснювали постійний моніторинг території на наявність мін, а також проводили перевірку чистоти морської води.

Зазначається, що навчання "Посейдон-2023" спрямовані на підвищення рівня підготовки особового складу до планування та проведення протимінних заходів, обстеження мілководних ділянок та знищення нерозірваних боєприпасів у коаліційному форматі.

Тренування проводитимуться відповідно до стандартів і процедур НАТО.Навчання країн-членів Альянсу відбувається щорічно, починаючи з 2022 року, почергово на території Болгарії та Румунії.