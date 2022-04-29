У румунському порту Констанца вперше з початку війни завантажили для експорту судно з українським зерном
У румунському чорноморському порту Констанца вперше з початку повномасшабного вторгнення РФ завантажили для експорту понад 71 тис. тонн української кукурудзи.
Про це повідомляє Reuters.
За попередніми даними, 28 квітня в румунському чорноморському порту Констанца завершилося завантаження понад 71 тис. тонн української кукурудзи.
Це стало вперше після вторгнення Росії в Україну.
Оскільки українські морські порти були заблоковані після початку війни більше двох місяців тому, Україна, як четвертий за величиною експортер зерна у світі, була змушена відправляти вантажі поїздом через свій західний кордон або через невеликі порти на річці Дунай до Румунії.
"Це перше панамаксове судно з українською кукурудзою, яке вийшло з порту", - поведомив президент портового оператора Comvex Віорел Панайт.
За джерелами Reuters, судно, яке перевозить вантаж - це Unity N.
"Підтримка українського експорту зерна означає запобігання колосальній хвилі глобального голоду, спровокованої блокуванням українських портів", – додав Панайт.
Comvex керує найшвидшим у Європі зерновим терміналом, який може переробляти до 70 000 тонн на добу, а також терміналом для обробки корисних копалин, сказав Панайт, який також є президентом Асоціації бізнесу порту Констанца.
За його словами, раніше цього тижня оператор завершив завантаження близько 35 тис. тонн української залізної руди, а друге судно планується завантажити приблизно 15 травня.
"Порівняно з початком війни, коли всі шукали альтернативні шляхи перевезення сировини, транспортні коридори для цього експорту повільно формуються", - сказав Панайт.
Як повідомляє менеджер порту, наразі в Констанцу було відправлено близько 80 тис. тонн українського зерна. Також ще 80 тис. схвалено та в дорозі.
- Нагадаємо, що за даними британської розвідки, цьогоріч через вторгнення Росії врожай зернових в Україні зменшиться орієнтовно на 20%
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