У Швеції вбили блогера, який критикував Кадирова

Про це повідомляють соратники блогера в телеграм.

Опозиційний Кадирову рух "Адат", що виступає "проти геноциду чеченського народу, за його об'єднання і деокупацію Чечні", повідомив, що чутки про смерть Абдурахманова виявилися правдивими.

"Щодо останніх подій з приводу Тумсо Абдурахманова, як важко не було б нам визнати те, що сталося, на превеликий жаль чутки про його смерть виявилися правдивими", - йдеться в повідомленні в телеграмі.

В організації зауважили, що протягом кількох днів самі проводять розслідування.

"Ми протягом кількох днів вели і ведемо своє внутрішнє розслідування про вбивство Тумсо. Спочатку ніяк не могли повірити в те, що трапилося, але на даному етапі ми, як побажав Всевишній Аллах, маємо достатньо інформації, що підтверджує його загибель, а його брат, Мухаммад, був прихований спецслужбами", - йдеться в повідомлені.

Правоохоронні органи Швеції цю інформацію поки що не коментували.

СБУ оголосила Рамзана Кадирова в розшук за двома статтями: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України й планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни.

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