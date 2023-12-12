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У соцмережах викрили шахрая, який під виглядом відомого військового збирав гроші "на ЗСУ"

12 грудня, 2023 вiвторок
12:52
Суспільство Кримінал

Користувачі соціальної мережі Х (колишній Twitter) викрили шахрая, який узяв ім’я відомого військового та "збирав" гроші на ЗСУ

Про це повідомила користувачка Стася в Х (Twitter).

Дівчина розповіла, що підписалася на чоловіка, побачивши на його сторінці відео з авіацією. Тоді він одразу їй написав та попросив долучитися до збору на квадрокоптер, сума якого становила 43 000 грн. Проте вона тактовно відмовила, адже не знала людину особисто.

Стася продовжувала стежити за зборами військового, які він оголошував у соцмережах у досить агресивному формулюванні.

"Хлопців просто кинули на смерть, ніхто по них не приїде, командування відмовилось від них. У них другий тиждень відпустки. Подумайте і поставте їх на своє місце, якщо ви працювали на свій законний відпочинок, а вони сидять в окопах, коли -7 надворі, а вночі іще більше. Іза це їм ні копійки не платять, їжа закінчується, все закінчується", - писав чоловік.

Дівчина вирішила відправити повідомлення потенційному шахраю, однак відповідей на поставлені запитання не отримала, тому захотіла провести своє мінірозслідування. Користувачка соцмереж знайшла на сторінці чоловіка анонсований збір на авто для Авдіївського напрямку. Проте світлина машини була взята зі збору для 30 ОМБр ще з минулого року.

Коли дівчина написала про це "військовому", їй почали погрожувати. Стася звернулася до кіберполіції, де відповіли, що без завданої шкоди навряд чи будуть розслідувати цю справу.

"На жаль, ваше звернення мало які результати дасть. Оскільки акцент іде на те, що вам (заявнику) завдали грошової шкоди. Якщо я правильно розумію", - відповів слідчий.

Для конспірації шахрай взяв фото відомого військового Артема Бєлєнкова.

  • В Україні набирає оберти новий вид онлайн-шахрайства: людям пропонують за грошову винагороду переглядати відео в соціальних мережах і ставити "лайки".

  • Нещодавно в Одеській області викрили масштабний кол-центр, учасники якого під приводом вкладення коштів у купівлю акцій та криптовалюти ошукували громадян України, Молдови, країн ЄС, Об’єднаних Арабських Еміратів та США.
     

 
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