Про це повідомляє CBS із посиланням на бюро в'язниць.

Як зазначено в повідомленні, Ханссен не відреагував на персонал. Чоловіку відразу надали екстрену медичну допомогу, проте зрештою медики все ж констатували смерть ув’язненого.

79-річний Ханссен відбував довічне ув'язнення у федеральній пенітенціарній установі у Флоренції, штат Колорадо. Його заарештували 2001 року. Чоловік визнав себе винним у продажу суворо секретних матеріалів Радянському Союзу, а пізніше Росії.

Через три роки після того, як його найняло ФБР, Ганссен зв’язався з Радянським Союзом. У 1979 році він почав шпигувати на користь КДБ і його наступника – служби зовнішньої розвідки Росії. Через кілька років припинив це робити – після того, як про це довідалася його дружина.

Ханссен продовжив шпигувати 1985 року, продавши тисячі секретних документів, які скомпрометували джерела та методи контррозвідки й розслідування, в обмін на понад 1,4 мільйона доларів готівкою, діамантами та депозитами в іноземних банках.

Використовуючи псевдонім Рамон Гарсія, Ханссен передавав інформацію шпигунським службам за допомогою зашифрованого зв’язку та бездротових мереж, ніколи не зустрічаючись особисто з російським куратором.

Робота у ФБР давала шпигунові безперешкодний доступ до секретної інформації про контррозвідувальні операції бюро. Його розкриття включало деталі підготовки США до ядерної війни та таємний тунель для підслуховування під радянським посольством у Вашингтоні. Він також викрив кількох подвійних агентів, зокрема радянського генерала Дмитра Полякова, якого пізніше було страчено.

Ханссена заарештували у Вірджинії 2001 року, в момент, коли він закладав секретні документи у схованку. За однією з версій, ФБР вийшло на Ханссена за наведенням перебіжчика та його колишнього куратора Сергія Третьякова, який передав американцям пакет із відбитками його пальців. За іншою версією, відомості на Ханссена передав американцям колишній полковник СЗР Олександр Запорізький після того, як ФБР протягом місяців таємно стежило за ним.