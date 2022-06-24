У Тбілісі знову багатотисячний мітинг на підтримку євроінтеграції. До учасників звернулися Зеленський та Арахамія

Про це повідомляє SOVA.

У заяві організаторів — громадського руху "Сірцхвіліа" ("Ганьба") - сказано, що учасники мітингу не вірять обіцянкам уряду, оскільки він не представляє інтереси народу, а "роками лише доводив свою вірність олігарху" (Бідзіна Іванішвілі, проросійський олігарх, партія якого "Грузинська мрія — Демократична Грузія перемогла на парламентських виборах 2012 року. - Ред.)

Нинішній протест є продовженням мітингу "Додому, до Європи" на підтримку євроінтеграції, що відбувся минулого тижня, але пройде під гаслом "Грузія без олігархічного управління!".

За словами мітингарів, угода, яка була досягнена за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля, має бути виконаною, а відповідальність за проведення реформ має взяти на себе грузинський народ.

До присутніх звернулися президент України Володимир Зеленський та народний депутат України Давид Арахамія.

"Я вдячний дітям Грузії, які з нашими бійцями воюють проти Росії. Їхній успіх — це наш успіх, — сказав Зеленський. - Їхні рани — це наші рани... Ми ніколи не здамося, бо Донбас і Крим — наша земля, а Абхазія та Південна Осетія — ваша. Якщо хтось хоче про це забути, стерти, ми обов'язково нагадаємо, ми будемо з вами".

Президент України нагадав, що вчора, 23 червня Україна отримала статус кандидата у члени ЄС. "Ви стоїте на цьому шляху, — наголосив Зеленський. - Йдіть, і ми вам допоможемо! Україна та Грузія — завжди разом!".