Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є інформація, що армія РФ намагається накопичити свої боєздатні сили й наступати у напрямку Куп'янська, по течії до річки Оскіл на південь. Це фіксує наша розвідка. Паралельно з боку Білгородської області є два невеличких ворожих угруповання: одне, як кажуть, націлене на Охтирку, а друге – на Вовчанськ. Тобто вони чекають, якщо буде якийсь вдалий їхній наступ з боку Куп'янська, то тоді можна буде ще перекидати й ці військові угруповання", - прокоментував депутат Харківської районної ради.

Богдан Ткачук підкреслив, що українські захисники тримаються там міцно, у них достатньо сил та засобів, тому розраховувати росіянам на якийсь успіх не доводиться.

Ткачук розказав щодо ситуації біля селищ Куп'янського району, Лиману Першого та Дворічної: "Там кожного дня відбуваються спроби росіян атакувати на тому чи іншому напрямках, щоб забрати якийсь опорний пункт чи село. Однак ворогу це не вдається. Але в тилу росіяни накопичують сили та засоби для більш потужних атак. Я думаю, що це залежатиме від їхніх успіхів у Донецькій області, Бахмуті та в інших місцях. Тобто резерви, які вони тут накопичують можуть бути перекинуті за потреби на південь, на більш гарячі ділянки фронту. Але ми не розслабляємося, наші бійці тримають фронт. У ворога не достатньо сил та засобів пробитися до Куп'янська. Сподіваюся, цього не відбудеться".