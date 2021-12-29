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Головна Суспільство Учасник нападу на "Схеми" в Укрексімбанку Тельбізов зустрівся з журналістами, Марченко звільнив радників, які прийшли на цю зустріч

Учасник нападу на "Схеми" в Укрексімбанку Тельбізов зустрівся з журналістами, Марченко звільнив радників, які прийшли на цю зустріч

29 грудня, 2021 середа
22:50
Суспільство Укрексімбанк

У середу, 29 грудня, один з фігурантів справи про напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку Ігор Тельбізов прийшов на захід із медійниками та представниками громадськості "Укрексімбанк: медійні, репутаційні, політичні, економічні та соціальні наслідки найгучнішого скандалу 2021 року". Журналістів "Схем" на подію не запросили

Про це повідомляє "Детектор медіа".

Тельбізов під час зустрічі заявив, що шкодує про те, що сталося в Укрексімбанку з журналістами "Схем".

"Я вперше познайомився із журналістами в роботі. Журналістика одна з найважливіших професій. Я докладу всіх зусиль для недопущення подібних ситуацій надалі", - сказав Тельбізов.

Він також заявив, що хоче створити "стипендіальну програму для журналістів-початківців та журналістів розслідувачів".

Політолог Андрій Гливка, якого представили як радника Міністерства фінансів, сказав, що з цієї ситуації потрібно робити висновки та не допускати подібного в майбутньому.

Згодом у коментарі "Детектор медіа" він зазначив, що прийшов на захід як приватна особа, а не представник Мінфіну.

Окрім Тельбізова та Гливки на захід прийшли радник Мінфіну та член ради Національного банку Василь Горбаль, ексрадник МОЗ Дмитро Раімов, телеведучий Сергій Дойко, журналістка Анастасія Товт та телеведуча Анна Можаровська.

Водночас, керівниця та ведуча програми журналістських розслідувань "Схеми" Наталка Седлецька заявила, що журналістів проєкту не запросили на цей захід.

Пізніше стало відомо, що міністр фінансів України Сергій Марченко звільнив радників Андрія Гливку та Василя Горбаля після того, як вони прийшли на захід.

"Звільнив Андрія Гливку і Василя Горбаля. Більше немає що коментувати", - сказав Марченко у коментарі виданню.
 


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Новини
Укрексімбанк
Мінфін
звільнення
Схеми
Сергій Марченко
напад на журналістів
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