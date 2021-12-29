Учасник нападу на "Схеми" в Укрексімбанку Тельбізов зустрівся з журналістами, Марченко звільнив радників, які прийшли на цю зустріч
У середу, 29 грудня, один з фігурантів справи про напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку Ігор Тельбізов прийшов на захід із медійниками та представниками громадськості "Укрексімбанк: медійні, репутаційні, політичні, економічні та соціальні наслідки найгучнішого скандалу 2021 року". Журналістів "Схем" на подію не запросили
Про це повідомляє "Детектор медіа".
Тельбізов під час зустрічі заявив, що шкодує про те, що сталося в Укрексімбанку з журналістами "Схем".
"Я вперше познайомився із журналістами в роботі. Журналістика одна з найважливіших професій. Я докладу всіх зусиль для недопущення подібних ситуацій надалі", - сказав Тельбізов.
Він також заявив, що хоче створити "стипендіальну програму для журналістів-початківців та журналістів розслідувачів".
Політолог Андрій Гливка, якого представили як радника Міністерства фінансів, сказав, що з цієї ситуації потрібно робити висновки та не допускати подібного в майбутньому.
Згодом у коментарі "Детектор медіа" він зазначив, що прийшов на захід як приватна особа, а не представник Мінфіну.
Окрім Тельбізова та Гливки на захід прийшли радник Мінфіну та член ради Національного банку Василь Горбаль, ексрадник МОЗ Дмитро Раімов, телеведучий Сергій Дойко, журналістка Анастасія Товт та телеведуча Анна Можаровська.
Водночас, керівниця та ведуча програми журналістських розслідувань "Схеми" Наталка Седлецька заявила, що журналістів проєкту не запросили на цей захід.
Пізніше стало відомо, що міністр фінансів України Сергій Марченко звільнив радників Андрія Гливку та Василя Горбаля після того, як вони прийшли на захід.
"Звільнив Андрія Гливку і Василя Горбаля. Більше немає що коментувати", - сказав Марченко у коментарі виданню.
- Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою Укрексімбанку Євгеном Мецгером просто в його кабінеті.
- В Укрексімбанку напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління Євгенія Мецгера пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".
- Прокуратура вручила підозру Євгену Мецгеру через напад на журналістів.
- "Схеми" оприлюднили розслідування про видачу Укрексімбанком $60 млн підприємцю з бізнесом в окупованій Горлівці.
- Голову правління Укрексімбанку Євгена Мецгера звільнили з посади.
- 11 листопада Укрексімбанк поновив на посадах двох нападників на журналістів "Схем”. 13 листопада Тельбізова та Осипова звільнили з банку.
- 30 листопада стало відомо, що учасники нападу на журналістів "Схем" в Укрексімбанку не визнають своєї провини.
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