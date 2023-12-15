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Учені з'ясували, що діти краще сприймають текст із книжок, аніж із ґаджетів

15 грудня, 2023 п'ятниця
17:47
Наука книжки

Згідно з дослідженням співробітників університету Валенсії (Іспанія)) читання друкованих текстів покращує розуміння більше, ніж читання цифрових матеріалів

Про це пише Bloomberg.

Науковці проаналізували понад два десятки досліджень, опублікованих між 2000 і 2022 роками, які стосувалися розуміння прочитаного. Їхніми учасниками були майже 470 тисяч учнів. 

"Розуміння текстів, прочитаних у цифровому форматі, було близьким до нуля. Це може бути пов'язано з тим, що лінгвістична якість цифрових текстів, як правило, нижча, ніж друкованих. Наприклад, текст у соціальних мережах може бути, "розважальним", без складного синтаксису, а тому не спонукати до міркувань", – розповів професор університету Валенсії Ладіслао Сальмерон. 

Сальмерон додає, що обдумування при читанні цифрових текстів також є більш поверхневим, на відміну від друкованих матеріалів. Це може означати, що читач "не повністю занурюється в оповідь".  

Водночас дослідники не виявили негативного зв'язку між читанням текстів у електронному форматі й розумінням прочитаного серед учнів середньої школи та студентів.

Сальмерон пояснює таку тенденцію тим, що маленькі діти гірше дистанціюються від того, що їх відвертає, наприклад, повідомлень, які надходять на пристрій під час читання. 

"Здатність регулювати наше пізнання розвивається в підлітковому віці. Маленькі діти можуть бути не повністю підготовлені до саморегуляції своєї активності під час цифрового читання", – зазначив учений.

Автори дослідження також заявили, що маленькі діти, які часто читають з цифрових носіїв, можуть бути менш здатними поповнювати свій академічний словниковий запас.

"Дослідники не проти цифрового читання, але застерігають, що воно не є настільки корисним для сприйняття, як друковане. Ось чому керівники шкіл повинні більше акцентувати на читанні друкованих форматів замість цифрових. Особливо це стосується учнів молодших класів", – підкреслила співавторка дослідження Лідія Альтамура.

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