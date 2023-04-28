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Удар по Миколаєву був завданий з тимчасово окупованих територій комплексами "Іскандер-К", - Згурець

28 квітня, 2023 п'ятниця
09:33
Війна з Росією Підготовка до пуску крилатої ракети комплексу "Іскандер"

Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що окупанти атакували 27 квітня місто Миколаїв не крилатими ракетами "Калібр", а ракетами комплексу "Іскандер-К"

"У Повітряних силах не говорять звідки був атакований Миколаїв 27 квітня. Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти атакували місто комплексами "Іскандер-К". Можна зробити висновок, що це дуже близька відстань. Ракети пролетіли на низькій висоті, що ускладнило їх виявлення і знешкодження. Тому можна припустити, що ракети були випущені з тимчасово окупованих територій", - зазначив Згурець.

Аналітик наголосив, що існує велика загроза системно використання окупантами комплексу “Іскандер-К” для обстрілів території України.

"Ще кілька тижнів тому я бачив пропагандистські фото російського комплексу "Іскандер-К" з написами на кшталт "На Україну" тощо. Тоді було зрозуміло, що існують ризики атаки цими комплексами. Зараз вже бачимо, що вони почали використовуватись саме ці комплекси. Однак чи будуть окупанти використовувати комплекси "Іскандер-К" системно, ми не знаємо. Проте таку загрозу слід враховувати", - додав він.

Україна
Миколаїв
ППО
російська армія
Миколаївщина
окуповані території
окупанти
ракетний удар
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