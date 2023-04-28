"У Повітряних силах не говорять звідки був атакований Миколаїв 27 квітня. Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти атакували місто комплексами "Іскандер-К". Можна зробити висновок, що це дуже близька відстань. Ракети пролетіли на низькій висоті, що ускладнило їх виявлення і знешкодження. Тому можна припустити, що ракети були випущені з тимчасово окупованих територій", - зазначив Згурець.

Аналітик наголосив, що існує велика загроза системно використання окупантами комплексу “Іскандер-К” для обстрілів території України.

"Ще кілька тижнів тому я бачив пропагандистські фото російського комплексу "Іскандер-К" з написами на кшталт "На Україну" тощо. Тоді було зрозуміло, що існують ризики атаки цими комплексами. Зараз вже бачимо, що вони почали використовуватись саме ці комплекси. Однак чи будуть окупанти використовувати комплекси "Іскандер-К" системно, ми не знаємо. Проте таку загрозу слід враховувати", - додав він.