Угорщина не заперечує проти транзиту зброї до України через свою територію, - заступник Сійярто
Угорці готові пропускати через свою територію усю допомогу, яку надають інші країни Україні, у тому числі й військову, але сама Угорщина не постачатиме власної зброї
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради з посиланням на слова заступника Міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим.
"Сама Угорщина не постачатиме своєї зброї - це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією", - сказав він.
Окрім цього, Угорщина готова прийняти українських дітей у свої санаторії та табори. Також угорська делегація запропонувала допомогти у лікуванні цивільних та військових у своїх медзакладах, а також запевнила у готовності надати 1000 стипендій для українців у своїх університетах.
"Ми вражені подіями, які тут відбуваються, ми дійсно співчуваємо вам. За останні 200 років ми з Росією воювали тричі. Ці війни були не на життя, а на смерть. На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке - протистояння цій величезній східній державі", - додав Мадяр.
Раніше Угорщина заявляла про заборону транзиту будь-якої допомоги Україні через свою територію. Таке рішення в країні пояснювали тим, що не хочуть наражати на небезпеку угорців, які проживають на території Закарпаття.
- 3 червня віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі заявила, що Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС. Вона уточнила, що причиною позбавлення голосу може стати порушення країною верховенства права. За словами Катаріни Барлі, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зловживає повним контролем над країною і дозволяє собі порушувати принцип консенсусу в ЄС заради шантажу інших країн.
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