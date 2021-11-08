"Украерорух": Кількість польотів над Україною за жовтень досягла майже 84% від докризового показника

Про це йдеться на сторінці Державного підприємства обслуговування повітряного руху “Украерорух”.



Кількість польотів у небі над Україною у жовтні досягла майже 84% від докризового показника і становила 25 090 рейсів.



За даними “Украероруху”, українські авіакомпанії у вересні 2021 року виконали 8 569 польотів (на 12,6 % менше порівняно з жовтнем докризового 2019 року), а іноземні - 16 521 політ (менше на 18 %).



Керівник держпідприємства Андрій Ярмак пов’язав збільшення трафіку в небі над Україною зі зростанням кількості польотів у Сімферопольському районі, де з червня 2021 року Міністерство інфраструктури України запровадило економічно обґрунтовану ставку за аеронавігаційне обслуговування.



“Украерорух” навів динаміку кількості польотів у повітряному просторі України з початку 2021 року: вересень – 26 241 рейс, серпень – 29 048 рейсів, липень – 26 952 рейси, червень – 21 113 рейсів, травень – 16 986 рейсів, квітень – 13 661 рейс, березень – 12 160 рейсів, лютий – 8 758 рейсів, січень – 9 842 рейси.

Нагадаємо, українські авіакомпанії з листопада мають платити “Украероруху” за право польотів до Європи. Якщо авіакомпанія не сплачуватиме рахунок за аеронавігаційне обслуговування, то автоматично втратить можливість польотів у Європу до моменту погашення боргів.