Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Чиновниця нагадала, що повернення депортованих дітей – тривалий процес.

"Іноді пошук, усі необхідні процедури та дорога займають багато місяців. У такий спосіб із території РФ вже вдалося забрати 327 дітей. І якщо у малюків є батьки, то цим займаються вони. А для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і батьком, і матір’ю є держава", - сказала Верещук.

Вона детально описала механізм, за яким Україна готова забрати дітей-сиріт, яких РФ примусово вивезла.



"Як представник уряду я офіційно висловлюю готовність забрати всіх наших дітей-сиріт. Для цього пропоную наступний механізм. За посередництва міжнародних організацій – ООН, МКЧХ чи іншої – ми готові приїхати в будь-яку європейську країну на кордон із РФ. До прикладу, в Естонію, у Нарву. І там забрати всіх українських сиріт, яких зараз незаконно утримує Росія", – розповіла віцепрем’єрка.

17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.

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