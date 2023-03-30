Україна готова забрати депортованих дітей-сиріт на кордоні РФ з будь-якою країною ЄС, – Верещук
Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук заявила, що Україна готова забрати депортованих дітей-сиріт на кордоні Росії з будь-якою країною Євросоюзу
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Чиновниця нагадала, що повернення депортованих дітей – тривалий процес.
"Іноді пошук, усі необхідні процедури та дорога займають багато місяців. У такий спосіб із території РФ вже вдалося забрати 327 дітей. І якщо у малюків є батьки, то цим займаються вони. А для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і батьком, і матір’ю є держава", - сказала Верещук.
Вона детально описала механізм, за яким Україна готова забрати дітей-сиріт, яких РФ примусово вивезла.
"Як представник уряду я офіційно висловлюю готовність забрати всіх наших дітей-сиріт. Для цього пропоную наступний механізм. За посередництва міжнародних організацій – ООН, МКЧХ чи іншої – ми готові приїхати в будь-яку європейську країну на кордон із РФ. До прикладу, в Естонію, у Нарву. І там забрати всіх українських сиріт, яких зараз незаконно утримує Росія", – розповіла віцепрем’єрка.
- 17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.
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